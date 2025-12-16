यमुना एक्सप्रेस वे पर 7 बसे दो कार में आपस में टकराई लगी भीषण आग, 4 लोग जिंदा जले, 25 से अधिक घायल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। थाना बलदेव क्षेत्र में माइल स्टोन 127 के पास सुबह करीब 4 बजे घने कोहरे के बीच 7 बसें 2 कार आपस में टकरा गई। टक्कर होते ही तेज धमाका हुआ। इसके बाद आग लग गई। आग की लपटें ऊंची- ऊंची उठने लगी। लोग खिड़की तोड़कर नीचे कूद रहे थे। इस हादसे में चार लोग कि जिंदा जलकर मौत हो गई। जबकि 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिन्हें एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा गया है। जहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन के अनुसार सभी लोग खतरे से बाहर हैं।