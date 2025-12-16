यमुना एक्सप्रेस वे पर 7 बसे दो कार में आपस में टकराई लगी भीषण आग, 4 लोग जिंदा जले, 25 से अधिक घायल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

यमुना एक्सप्रेस-वे पर कोहरे के चलते गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। टकराते ही गाड़ियों में आग लग गई। सोर्स:ANI
मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। थाना बलदेव क्षेत्र में माइल स्टोन 127 के पास सुबह करीब 4 बजे घने कोहरे के बीच 7 बसें 2 कार आपस में टकरा गई। टक्कर होते ही तेज धमाका हुआ। इसके बाद आग लग गई। आग की लपटें ऊंची- ऊंची उठने लगी। लोग खिड़की तोड़कर नीचे कूद रहे थे। इस हादसे में चार लोग कि जिंदा जलकर मौत हो गई। जबकि 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिन्हें एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा गया है। जहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन के अनुसार सभी लोग खतरे से बाहर हैं।
घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। पास के गांव में रहने वाले लोग धमाके जैसी तेज आवाज सुनकर मौके की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि टक्कर के बाद आग की लपटें उठने लगीं। अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य में हाथ बंटाया और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। करीब 20 एंबुलेंस की मदद से करीब 150 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
सूचना मिलते ही जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड, NHAI और SDRF की टीमें आग बुझाने और राहत-बचाव कार्य में जुट गईं। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और कोहरे को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन स्थित पर नजर बनाए हुए हैं।
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि घने कोहरे के चलते यह भीषण हादसा हुआ, जिसमें 7 बसें और 3 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद कई बसों में आग लग गई। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य अब अपने अंतिम चरण में है।
