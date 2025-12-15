15 दिसंबर 2025,

सोमवार

मथुरा

“भगवान को भी नहीं मिलता आराम?” सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर की खास पूजा पर जताई सख्त नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर में अमीरों को दी जा रही विशेष पूजा पर कड़ा सवाल उठाया। परंपरा से छेड़छाड़, नोटिस और तीखी टिप्पणी ने मामला गरमा दिया। आइये जानते हैं, कोर्ट ने क्या तल्ख टिप्पणी की है।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mahendra Tiwari

Dec 15, 2025

बांके बिहारी मंदिर (Photo source X Account)

बांके बिहारी मंदिर (Photo source X Account)

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में चल रही एक संवेदनशील व्यवस्था पर सख्त नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि कुछ जगहों पर परंपराओं को दरकिनार कर धनवान लोगों को विशेष पूजा की छूट दी जा रही है। जो आस्था और समानता दोनों के खिलाफ है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा मामला सुनवाई के लिए आया। इस दौरान अदालत ने उन प्रथाओं पर कड़ी टिप्पणी की। जिनमें मंदिर बंद होने के बाद या भगवान के विश्राम के समय कुछ खास लोगों को चुपचाप विशेष पूजा की अनुमति दी जाती है। तीन जजों की पीठ की अगुवाई कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इसे चिंताजनक बताया।

मंदिर के कुछ सेवकों ने दायर की थी याचिका, जनवरी के पहले सप्ताह में होगी सुनवाई

मामला मंदिर के कुछ सेवकों की ओर से दायर एक नई याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दर्शन के तय समय में बाद में बदलाव कर दिए गए। और कुछ पारंपरिक पूजाओं को बंद कर दिया गया। जिससे सदियों से चली आ रही व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने मंदिर की प्रशासनिक समिति को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में होगी।

बदलाव से होने वाले अनुष्ठान प्रभावित होते

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत को बताया कि दर्शन का समय केवल सुविधा का मामला नहीं है। बल्कि यह मंदिर की परंपरा और धार्मिक रीति-रिवाजों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मंदिर के खुलने और बंद होने का समय लंबे समय से तय है। और इसमें मनमाने बदलाव से अंदर होने वाले सभी अनुष्ठान प्रभावित होते हैं।

मंदिर बंद होने के बाद भी भगवान को आराम करने नहीं दिया जाता

दीवान ने यह भी बताया कि समय में फेरबदल के कारण भगवान के सुबह जागने और रात में शयन करने का समय तक बदल गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि दोपहर में मंदिर बंद होने के बाद भी भगवान को आराम नहीं करने दिया जाता। उन्होंने कहा कि उसी समय सबसे ज्यादा दबाव डाला जाता है। जो लोग ज्यादा धन देने की क्षमता रखते हैं। उन्हें विशेष पूजा की छूट मिल जाती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोले- अदालत को ऐसी किसी भी प्रथा पर रोक लगनी चाहिए

हालांकि वरिष्ठ वकील ने इस आरोप से आंशिक असहमति जताई। लेकिन उन्होंने यह साफ किया कि अदालत को ऐसी किसी भी प्रथा पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। उनका कहना था कि भगवान के विश्राम का समय बेहद पवित्र होता है। उसका सम्मान होना चाहिए। अदालत ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए आगे की सुनवाई तय कर दी है।

Updated on:

15 Dec 2025 10:47 pm

Published on:

15 Dec 2025 10:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / "भगवान को भी नहीं मिलता आराम?" सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर की खास पूजा पर जताई सख्त नाराजगी

मथुरा

उत्तर प्रदेश

बांके बिहारी मंदिर में सैकड़ों साल पुरानी भोग परंपरा टूटी, गुस्से में सेवायत, सामने आई यह वजह

मथुरा

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी: जया किशोरी ने मेहंदी में हाथ पर किसका नाम लिखवाया? फोटो आ गई सामने

katha vachak indresh upadhyay wedding whose name did jaya kishori have inked in mehndi
मथुरा

साइबर अपराधियों को बड़ी चोट: 2 एसपी, 4 एएसपी, 300 से अधिक पुलिसकर्मियों ने पकड़ा 42 को

पुलिस का सर्च अभियान फोटो सोर्स- मथुरा पुलिस
मथुरा

यूपी में पंद्रह पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश से हड़कंप, फर्जी एनकाउंटर में टांगों में मारी गई थी गोली

Up news, mathura news
मथुरा

महिलाओं पर टिप्पणी करके बुरे फंसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य: सीजेएम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य (फोटो सोर्स- 'X' अनिरुद्धाचार्य)
मथुरा
