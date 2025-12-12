यूपी का जामताड़ा: साइबर ठगों का अड्डा, 4 SP, 4 ASP, 4 CO, 326 पुलिस कर्मियों का छापा, 36 घंटों से चल रही कार्रवाई

Police Raid Cyber Criminal village मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र अंतर्गत चार गांवों में सुबह 5 बजे अचानक बूटों की आवाज सुनाई देने लगी। जिसे सुनकर गांव वालों की धड़कनें बढ़ गईं। गांव में अफरा-तफरी मच गई। अपराधियों में खौफ छा गया। लोग छिपने के लिए इधर-उधर भागने लगे। लेकिन छापा मारने वाली टीम के सदस्यों की संख्या इतनी अधिक थी कि पुलिस ने 42 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जबकि एक सैकड़ा से ज्यादा के राजस्थान भाग जाने की खबर है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि मौके से बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।