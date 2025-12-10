10 दिसंबर 2025,

बुधवार

मथुरा

यूपी में 15 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश से हड़कंप, मुठभेड़ के दौरान टांगों में मारी गई थी गोली

हाथरस पुलिस ने फरह के गांव कोह में 25 फरवरी को दबिश देकर ग्राम प्रधान को पकड़ कर ले गई थी, इसके बाद ग्राम प्रधान को लूट के मुकदमे में वांछित दिखाते हुए मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करना दर्शाया था।

मथुरा

anoop shukla

Dec 10, 2025

मथुरा की एक अदालत के आदेश से हड़कंप मच गया है। अदालत ने फरह क्षेत्र के एक ग्राम प्रधान को फर्जी एनकाउंटर में गिरफ्तार कर जेल में डालने के मामले में हाथरस कोतवाली प्रभारी समेत 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

SOG प्रभारी, कोतवाली प्रभारी भारी फोर्स के साथ वादी के घर में घुसे

फरह क्षेत्र के कोह गांव के रहने वाले गजेंद्र सिंह ने बताया कि हाथरस के SOG प्रभारी धीरज गौतम एवं कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह राघव भारी पुलिस बल के साथ इसी वर्ष 25 फरवरी को सुबह चार बजे उनके आवास पर दीवार फांदकर पहुंचे और उनके बेटे तथा ग्राम प्रधान हरेंद्र को मारते-पीटते हुए गाड़ी में जबरन बैठा कर ले गए। इतना ही नहीं वे हरेंद्र तथा उसकी पत्नी के मोबाइल फोन व घर में मौजूद 50 हजार रुपए की नकदी भी ले गए। वादी गजेन्द्र ने धारा 175 (4) के तहत न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि इस दल में SI सत्यवीर सिंह, रणजीत सिंह, राधा कृष्ण, मुख्य आरक्षी मनोज कुमार, राजेश कुमार, आरक्षी अरविंद कुमार, योगेश, नीलेश, धीरज व चालक विकास बाबू तथा चार-पांच अज्ञात लोग भी शामिल थे।

वादी के ग्राम प्रधान बेटे का फर्जी एनकाउंटर

दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने हरेंद्र को फरह से ले जाकर सादाबाद कोतवाली (हाथरस) क्षेत्र में रात के दस बजे एक फर्जी एनकाउंटर दिखाकर जेल भेज दिया। एनकाउंटर के दौरान हरेंद्र को जान से मारने की नीयत से टांगों में गोली मारी गई। हरेंद्र को दो अन्य फर्जी मुकदमों में भी फंसाया गया। जिनके कारण उन्हें काफी समय जेल में बिताना पड़ा। वर्तमान में हरेंद्र जमानत पर हैं।

वादी ने न्यायालय में बचाव हेतु दिया प्रभावी सबूत

मुकदमे के वादी गजेंद्र सिंह ने हरेंद्र को घर से जबरन ले जाने, घर में जबरन घुसने की CCTV फुटेज, टोल से गाड़ी के निकलने के सबूत और पुलिस टीम के मोबाइलों की फरह में उपस्थित होने की लोकेशन आदि प्रमाण न्यायालय में पेश कर अपनी बात सिद्ध करने के प्रभावी प्रमाण पेश किया। उनके बेटे हरेंद्र के विरुद्ध पूरी तरह फर्जी मामला बनाया गया है।

CJM ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

मथुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज ने गत 27 नवम्बर को मामले की सुनवाई करते हुए फरह थाना प्रभारी को निर्देश जारी किये कि वह आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करना सुनिश्चित करें। इस मामले में फरह थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया है कि उन्हें मंगलवार की रात न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त हो गई है तथा अब उस पर आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

10 Dec 2025 10:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / यूपी में 15 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश से हड़कंप, मुठभेड़ के दौरान टांगों में मारी गई थी गोली

मथुरा

उत्तर प्रदेश

