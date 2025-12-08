ब्रेजा कार और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, तीन दोस्तों की मौत, एक घायल, आ रहे थे वृंदावन दर्शन के लिए

Three friends killed in road accident मथुरा में हुए दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के समय सभी दोस्त वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर से जबरदस्त टक्कर हो गई। जिससे ब्रेजा कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला। अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। जबकि एक का उपचार चल रहा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना राया थाना क्षेत्र का है।