मथुरा

ब्रेजा कार और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, तीन दोस्तों की मौत, एक घायल, आ रहे थे वृंदावन दर्शन के लिए

Three friends killed in road accident मथुरा में हुए दर्दनाक हादसे में शाहजहांपुर के रहने वाले तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि एक घायल है। सभी ब्रेजा कार से घूमने के लिए मथुरा आए थे।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Dec 08, 2025

सड़क दुर्घटना में तीन की मौत फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Three friends killed in road accident मथुरा में हुए दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के समय सभी दोस्त वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर से जबरदस्त टक्कर हो गई। जिससे ब्रेजा कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला। अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। जबकि एक का उपचार चल रहा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना राया थाना क्षेत्र का है।

वृंदावन दर्शन के लिए आ रहे थे सभी

उत्तर प्रदेश के मथुरा में ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर हो गई। 33 वर्षीय सौरव वर्मा, 27 वर्षीय निकुंज गुप्ता, 31 वर्षीय राजन गुप्ता और 28 वर्षीय राजा भारद्वाज ब्रेजा कार से वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अभी वह थाना राया क्षेत्र में पहुंचे ही थे कि ट्रैक्टर ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पीछे वाली सीट में घुस गया। जिससे कार चालक और युवक उसी में फंस गए।

क्या कहते हैं राया थाना प्रभारी?

आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कार का दरवाजा और शीशा तोड़कर चारों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां तीन दोस्तों को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि एक को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। राया थाना प्रभारी रवि भूषण शर्मा ने बताया कि तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। ‌

Updated on:

08 Dec 2025 01:04 pm

Published on:

08 Dec 2025 01:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / ब्रेजा कार और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, तीन दोस्तों की मौत, एक घायल, आ रहे थे वृंदावन दर्शन के लिए

मथुरा

उत्तर प्रदेश

