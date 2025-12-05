इंद्रेश उपाध्याय की शादी: आमंत्रित लोगों के अलावा परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर! कितने बाउंसर्स की टीम तैनात? कौन हैं महाराज के गुरू

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंद्रेश उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से पूरी की। कम उम्र से ही उनका रुझान आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर रहा। बताया जाता है कि मात्र 13 साल की उम्र में ही उन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण को कंठस्थ कर लिया था। कहा जाता है कि उन्होंने औपचारिक रूप से सिर्फ स्कूली शिक्षा ही प्राप्त की है। इसके बाद वे अपने पिता के साथ विभिन्न कथाओं और भजन कार्यक्रमों में शामिल होने लगे।