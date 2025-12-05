5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

इंद्रेश उपाध्याय की शादी: आमंत्रित लोगों के अलावा परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर! कितने बाउंसर्स की टीम तैनात? कौन हैं महाराज के गुरू

Indresh Maharaj Ki Shadi Update: इंद्रेश उपाध्याय की शादी जयपुर के आमेर में होटल ताज में आज होगी। जानिए कितने बाउंसर्स की टीम तैनात की गई है, साथ ही इंद्रेश महाराज के गुरू कौन हैं?

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Dec 05, 2025

indresh maharaj guru name how many bouncers deployed at wedding venue at hotel taj amer jaipur

इंद्रेश उपाध्याय की शादी: आमंत्रित लोगों के अलावा परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर! फोटो सोर्स- फेसबुक (@ Indresh Upadhyay)

Indresh Maharaj Ki Shadi Update: वृंदावन के प्रसिद्ध भजन एवं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। 5 दिसंबर यानी आज वे हरियाणा की शिप्रा के साथ जयपुर के एक फाइव-स्टार होटल में विवाह बंधन में बंधेंगे। समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

Gen Z, के बीच बेहद लोकप्रिय हैं इंद्रेश उपाध्याय

अपनी अनोखी कथावाचन शैली के कारण इंद्रेश उपाध्याय विशेष रूप से युवाओं, खासकर Gen Z, के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनके भजनों का एक एल्बम बॉलीवुड सिंगर बी प्रॉक के साथ भी रिलीज हो चुका है, जिसने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया है। आपको बताते हैं कि कितने बाउंसर्स की टीम को उनकी शादी के लिए तैनात किया गया है? साथ ही उनके गुरू कौन हैं?

कितने बाउंसर्स की टीम तैनात?

मेहंदी और हल्दी समारोह के लिए सुरक्षा एजेंसी ने लगभग 100 बाउंसर्स की टीम तैनात की है। इसके अलावा, कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के शिष्यों की एक अलग सुरक्षा टीम भी कार्यक्रम की निगरानी में लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, 5 दिसंबर को होने वाली शादी में आयोजन स्थल पर करीब 250 बाउंसर्स की तैनाती की जाएगी। जिससे कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

कौन हैं इंद्रेश महाराज के गुरू

प्रसिद्ध कथावाचक कृष्णचंद शास्त्री ठाकुर के बेटे इंद्रेश उपाध्याय हैं। इंद्रेश महाराज की माता का नाम नरवादा शर्मा है। तीन बहनों के इकलौते भाई इंद्रेश महाराज हैं। इंद्रेश उपाध्याय के पिता कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर ही उनके पहले गुरु थे। जिन्होंने उन्हें शास्त्रों का ज्ञान के साथ कथा वाचन की कला सिखाई।

इंद्रेश उपाध्याय की शादी में किसे भेजा गया न्यौता?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विवाह समारोह में देश-विदेश से कई प्रतिष्ठित संत, कथावाचक और हस्तियां शामिल हो रही हैं। इसमें बाबा बागेश्वर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी, सिंगर बी प्राक सहित कई नामी संत और विशिष्ट अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी कौन हैं?

सूत्रों के मुताबिक इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी का नाम शिप्रा शर्मा है। जो मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं। फिलहाल उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिप्रा के पिता हरेंद्र शर्मा पुलिस विभाग में DSP रह चुके हैं।

कितने पढ़े लिखे हैं इंद्रेश उपाध्याय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंद्रेश उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से पूरी की। कम उम्र से ही उनका रुझान आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर रहा। बताया जाता है कि मात्र 13 साल की उम्र में ही उन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण को कंठस्थ कर लिया था। कहा जाता है कि उन्होंने औपचारिक रूप से सिर्फ स्कूली शिक्षा ही प्राप्त की है। इसके बाद वे अपने पिता के साथ विभिन्न कथाओं और भजन कार्यक्रमों में शामिल होने लगे।

ये भी पढ़ें

‘आधार कार्ड अब जन्‍मतिथि का प्रूफ नहीं’ तो क्या SIR से नहीं जुड़ेगा वोटर लिस्ट में अब ‘मेरा’ नाम? जान लें जवाब
लखनऊ
aadhaar card no longer proof of date of birth so will name no longer be added to voter list through sir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

Wedding

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 01:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / इंद्रेश उपाध्याय की शादी: आमंत्रित लोगों के अलावा परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर! कितने बाउंसर्स की टीम तैनात? कौन हैं महाराज के गुरू

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कितने पढ़े लिखे हैं इंद्रेश उपाध्याय; लव मैरिज है या अरेंज…शादी के बाद सबसे पहले कहां जाने का है प्लान?

Indresh upadhyay education Is having love marriage or arranged one after wedding going plan
मथुरा

‘मुझे’ इंद्रेश महाराज से कथा करवानी है…समझ नहीं आ रहा किसे कॉल करूं, कैसे बुकिंग करूं? यहां जानिए जवाब

how to book indresh maharaj katha whom should i call know contact number and other details
मथुरा

दुल्हन के साथ पहली बार दिखे इंद्रेश उपाध्याय, मंगेतर से लगवाई मेहंदी, ताज आमेर में आज रॉयल वेडिंग

INdresh upadhyay
मथुरा

यूं ही नहीं 5 स्टार होटल ताज में हो रही इंद्रेश महाराज की शादी….जानें, कितनी होती है प्रसिद्ध कथावाचकों की फीस

how much money take indresh upadhyay for katha know income of maharaj who is doing wedding in taj hotel
मथुरा

Indresh Upadhyay Ki Shadi: कौन से 2 फेमस स्टार्स लगाएंगे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में एंटरटेनमेंट का तड़का?

b praak and manya arora may perform at indresh upadhyay wedding in taj hotal amer jaipur
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.