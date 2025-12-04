4 दिसंबर 2025,

मथुरा

यूं ही नहीं 5 स्टार होटल ताज में हो रही इंद्रेश महाराज की शादी….जानें, कितनी होती है प्रसिद्ध कथावाचकों की फीस

Indresh Upadhyay Ki Income: इंद्रेश उपाध्याय से कथा करवानी है तो कितने का खर्चा करना होगा? जानिए, आमेर के ताज होटल में शादी करने जा रहे इंद्रेश उपाध्याय कथा करने की कितने रुपये फीस लेते हैं?

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Dec 04, 2025

how much money take indresh upadhyay for katha know income of maharaj who is doing wedding in taj hotel

नें, एक कथा करने के लिए कितने रुपये लेते हैं इंद्रेश उपाध्याय? फोटो सोर्स- फेसबुक (Indresh Upadhyay)

Indresh Upadhyay Ki Income: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में हैं। इंद्रेश उपाध्याय की शादी पूर्व DSP हरेंद्र शर्मा की बेटी शिप्रा शर्मा से हो रही है। विवाह समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया है, जहां तैयारियों और भव्यता को देखकर लोग काफी उत्साहित हैं।

‘भक्तिपथ’ संगठन की स्थापना की

शादी की भव्यता को देखते हुए लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इंद्रेश उपाध्याय एक कथा के लिए कितनी फीस लेते हैं? आपको बताते हैं इस सवाल का जवाब। इंद्रेश उपाध्याय ने स्वयं को केवल कथा वाचन और भजन गायन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने धर्म, भक्ति और ज्ञान को अपने जीवन का मूल उद्देश्य मानते हुए इसे एक संगठित दिशा देने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने ‘भक्तिपथ’ नामक संगठन की स्थापना की, जो भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक जागरण के प्रसार के लिए कार्य करता है।

भजन गायन और कथा वाचन इंद्रेश उपाध्याय के प्रमुख इनकम सोर्स

जहां तक इंद्रेश महाराज की संपत्ति का सवाल है, इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट है कि उनकी आय का प्रमुख स्रोत उनके भजन गायन और कथा वाचन के कार्यक्रम ही हैं।

प्रसिद्ध कथावाचकों की फीस

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, भागवत कथा सेवा का शुल्क स्थानीय वक्ताओं के लिए आमतौर पर 11 हजार से 51 हजार रुपये तक रहता है। वहीं, प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कथावाचकों की फीस 51 हजार से लेकर 1 लाख 51 हजार रुपये प्रति आयोजन तक बताई जाती है। कथा किस शहर या राज्य में हो रही है, आयोजन समिति का बजट क्या है, कार्यक्रम का पैमाना कितना बड़ा ऐसे कई कारक हैं जो कथा वाचन की फीस तय करते हैं। हालांकि, इंद्रेश उपाध्याय की वास्तविक फीस कितनी है, इस बारे में किसी भी प्रकार का आधिकारिक या पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं हैं।

मैनेजर संभालते हैं कथा बुकिंग का काम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंद्रेश उपाध्याय की कथाओं की बुकिंग का कार्य उनके मैनेजर द्वारा संभाला जाता है। उनकी फीस से जुड़े सटीक आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कथा के लिए कुल राशि इंद्रेश उपाध्याय की फीस और उनके साथ आने वाले अन्य सदस्यों के शुल्क को मिलाकर कथा के दिन ही तय की जाती है।

Updated on:

04 Dec 2025 04:41 pm

Published on:

04 Dec 2025 03:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / यूं ही नहीं 5 स्टार होटल ताज में हो रही इंद्रेश महाराज की शादी….जानें, कितनी होती है प्रसिद्ध कथावाचकों की फीस

