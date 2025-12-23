23 दिसंबर 2025,

मथुरा

भगवान श्रीकृष्ण के जाने के बाद यदुवंशी बचे ही नहीं, स्वयं पूरे वंश का नाश, इंद्रेश महाराज के बयान से मची सियासी हलचल

कथावाचक इंद्रेश महाराज के बयान से सियासी हलचल मच गई है। यदुवंशी पर दिए गए बयान को लेकर यादव महासभा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिल भारतीय यादव महासभा ने अनिरुद्धचार्य के बयान का समर्थन किया है। जबकि इंद्रेश महाराज के बयान पर माफ़ी ना मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

मथुरा

Mahendra Tiwari

Dec 23, 2025

कथावाचक इंद्रेश महाराज फोटो सोर्स @bhaktipath insta

कथावाचक इंद्रेश महाराज फोटो सोर्स @bhaktipath insta

प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश महाराज के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मथुरा में यादव समाज में नाराजगी फैल गई है। भगवान श्रीकृष्ण को यादव समाज का वंशज न मानने की टिप्पणी पर यादव संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है।

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में कथावाचक इंद्रेश महाराज यादव और यदुवंश को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग खुद को भगवान श्रीकृष्ण का वंशज मानते हैं। जबकि उनके अनुसार भगवान के धरती से जाने के समय पूरा यदुवंश नष्ट हो गया था। इंद्रेश महाराज के इस बयान को लेकर यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहां का है। लेकिन इसके सामने आते ही मथुरा में यादव समाज में आक्रोश फैल गया।

कथावाचक द्वारा यादव समाज की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान पर सवाल उठाना निंदनीय

इस मामले को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय यादव महासभा ने मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विरोध दर्ज कराया। महासभा के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ था। यह बात पुराणों, महाभारत, श्रीमद्भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में साफ तौर पर दर्ज है। ऐसे में किसी कथावाचक द्वारा यादव समाज की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान पर सवाल उठाना निंदनीय है।

माफी मांगे नहीं तो होगा आंदोलन

संजय यादव ने इंद्रेश महाराज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि कथावाचक अपने बयान पर कायम हैं तो उन्हें शास्त्रों के प्रमाण समाज के सामने रखने चाहिए। बिना ठोस आधार के इस तरह के बयान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। समाज में विभाजन पैदा करते हैं। यादव महासभा ने चेतावनी दी कि माफी न मिलने की स्थिति में लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आंदोलन किया जाएगा।

अनिरुद्धाचार्य के बयान को यादव समाज अपनी वंश परंपरा का समर्थन मान रहा

यादव समाज ने सभी धर्मगुरुओं और कथावाचकों से अपील की कि वे कथा और प्रवचन के दौरान शास्त्रों के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द का भी ध्यान रखें। वहीं, इस विवाद के बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पुराने विचारों का भी जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने अपनी कथा में कहा था कि भगवान श्रीकृष्ण के साथ अधिकांश यदुवंशी चले गए थे। लेकिन वज्रनाभ जीवित बचे, जिनसे आज का यादव समाज जुड़ा हुआ है। इस बयान को यादव समाज अपनी वंश परंपरा का समर्थन मान रहा है।

मथुरा

उत्तर प्रदेश

