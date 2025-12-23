भगवान श्रीकृष्ण के जाने के बाद यदुवंशी बचे ही नहीं, स्वयं पूरे वंश का नाश, इंद्रेश महाराज के बयान से मची सियासी हलचल

यादव समाज ने सभी धर्मगुरुओं और कथावाचकों से अपील की कि वे कथा और प्रवचन के दौरान शास्त्रों के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द का भी ध्यान रखें। वहीं, इस विवाद के बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पुराने विचारों का भी जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने अपनी कथा में कहा था कि भगवान श्रीकृष्ण के साथ अधिकांश यदुवंशी चले गए थे। लेकिन वज्रनाभ जीवित बचे, जिनसे आज का यादव समाज जुड़ा हुआ है। इस बयान को यादव समाज अपनी वंश परंपरा का समर्थन मान रहा है।