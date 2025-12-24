नए वर्ष पर वृंदावन में वाहनों की एंट्री बंद! भीड़ को देखते हुए 25 से 5 जनवरी के बीच रोक

नए साल की भीड़ को देखते हुए वृंदावन में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त कर दी गई है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों की शहर में एंट्री नहीं होगी। जाम से बचाने के लिए पुलिस ने पूरा यातायात प्लान लागू किया है।
नववर्ष से पहले देशभर से श्रद्धालुओं का वृंदावन पहुंचना शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी भारी भीड़ और जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने पहले से तैयारी कर ली है। इसी क्रम में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बाहरी जिलों से आने वाले सभी वाहनों के वृंदावन नगर में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
पुलिस द्वारा जारी यातायात योजना के अनुसार, अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को शहर से बाहर ही निर्धारित पार्किंग स्थलों पर रोका जाएगा। छटीकरा की ओर से आने वाले वाहन रुक्मिणी विहार की पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे। वहीं मथुरा की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन पागल बाबा मंदिर के पास बनी पार्किंग में रोके जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों को पानीगांव और दारुक पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा।
आगरा-दिल्ली हाईवे से सुनरख मार्ग होकर आने वाले वाहनों को छह शिखर मंदिर के पास बनी पार्किंग में रोक दिया जाएगा। इन सभी प्रवेश मार्गों पर बैरियर लगाकर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। ताकि कोई भी बाहरी वाहन नगर में प्रवेश न कर सके। श्रद्धालुओं को पार्किंग से मंदिरों तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा और गोल्फ कार्ट की सुविधा दी जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए
25 दिसंबर और 1 जनवरी को वृंदावन में ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। अन्य दिनों में भी केवल रजिस्टर्ड ई-रिक्शा ही चलने की अनुमति होगी। पुलिस प्रशासन ने इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सीओ का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। सभी से सहयोग की अपेक्षा है।
