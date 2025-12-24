नए वर्ष पर वृंदावन में वाहनों की एंट्री बंद! भीड़ को देखते हुए 25 से 5 जनवरी के बीच रोक

पुलिस द्वारा जारी यातायात योजना के अनुसार, अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को शहर से बाहर ही निर्धारित पार्किंग स्थलों पर रोका जाएगा। छटीकरा की ओर से आने वाले वाहन रुक्मिणी विहार की पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे। वहीं मथुरा की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन पागल बाबा मंदिर के पास बनी पार्किंग में रोके जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों को पानीगांव और दारुक पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा।