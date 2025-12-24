वृंदावन में बाहर से आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध: 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच रोक, जानें पार्किंग स्थल

Vrindavan outside vehicles banned मथुरा के वृंदावन में आगामी 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच गैर जिलों से आने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आगामी छुट्टियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यातायात पुलिस ने बताया कि अलग-अलग क्षेत्र से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल भी बनाया गया है। शहर के अंदर ई-रिक्शा से आने की अनुमति होगी। जिससे ई-रिक्शा की भीड़ न बढ़े। भीड़ आने पर ई-रिक्शा के संचालक पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसके लिए भी उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं।