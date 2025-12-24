वृंदावन में बाहर से आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध: 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच रोक, जानें पार्किंग स्थल

फोटो सोर्स- मथुरा पुलिस
Vrindavan outside vehicles banned मथुरा के वृंदावन में आगामी 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच गैर जिलों से आने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आगामी छुट्टियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यातायात पुलिस ने बताया कि अलग-अलग क्षेत्र से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल भी बनाया गया है। शहर के अंदर ई-रिक्शा से आने की अनुमति होगी। जिससे ई-रिक्शा की भीड़ न बढ़े। भीड़ आने पर ई-रिक्शा के संचालक पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसके लिए भी उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं।
उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच बाहर से आने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। प्रवेश मार्गों पर बैरियर लगाकर वाहनों को रोका जाएगा। बैरियर स्थल की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ पीएसी को भी लगाया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन में योजना बनाई है। क्रिसमस और नए साल को देखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है।
मथुरा की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए पागल बाबा मंदिर के पास स्थित जगह को पार्किंग स्थल बनाया गया है। जबकि छटीकरा से आने वाले वाहनों को रूकमणि विहार स्थित पार्किंग में जगह दी जाएगी। यमुना एक्सप्रेस की तरफ से आने वाले वाहनों को पानीगांव और दारुक में बनाए गए पार्किंग स्थल पर जगह मिलेगी।
यहां से ई-रिक्शा के माध्यम से वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। यातायात पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि भीड़ बढ़ने पर ई-रिक्शा का संचालन भी रोक दिया जाएगा। 25 से 5 जनवरी के बीच वृंदावन में चलने वाले ई-रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन किया गया है। उन्हें ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी जिनके पास इजाजत होगी।
