इंद्रेश उपाध्याय की शादी: 5 दिंसबर को कितनी बजे होंगे फेरे? शादी के कार्ड के बांटी गई ये ‘खास’ चीज

इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर 2025 को जयपुर स्थित ताज होटल आमेर (Taj Hotel Amer) में होने जा रही है। मंगलवार को वृंदावन में इंद्रेश उपाध्याय की हल्दी, संगीत और अन्य पारंपरिक रस्में धूमधाम से संपन्न हुईं। बुधवार को भव्य बारात निकासी निकाली गई, जहां इंद्रेश उपाध्याय दूल्हा रूप में सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। घोड़ी पर उनके साथ उनकी भतीजी भी बैठी थी। बारातियों का उत्साह देखने लायक था। वे घोड़े पर सवार होकर हाथों में बांके बिहारी जी का निशान थामे पूरे जोश और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे थे।