Premanand Maharaj : किस्मत नहीं, कर्म बदलते हैं जीवन की दिशा, नाम और अंगूठी पर प्रेमानंद महाराज का बड़ा बयान

Premanand Maharaj Discourse: लोग अपने जीवन में आने वाली परेशानियों, असफलताओं और बाधाओं से अक्सर चिंतित रहते हैं। नौकरी में तरक्की न मिलना, व्यापार में नुकसान, विवाह में देरी, पारिवारिक कलह या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इन सबके समाधान के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। कोई ज्योतिषी के पास जाता है, कोई पंडित से सलाह लेता है, तो कोई तंत्र-मंत्र और टोटकों का सहारा लेता है। इन्हीं उपायों में सबसे अधिक प्रचलित हैं- नाम बदलना, नाम में अक्षर या नंबर जोड़ना और रत्न या अंगूठी पहनना। लेकिन क्या वाकई इन उपायों से किस्मत बदल जाती है? मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे हैं। उनके विचार न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि जीवन की वास्तविकता से भी जुड़े हुए हैं।