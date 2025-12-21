कुछ सेकेंड की शोहरत के लिए जिंदगी दांव पर… हवा में लटक रहे युवक स्टंट देखकर होश उड़ जाएंगे

होंर्डिंग पकड़ कर लटकते युवक फोटो सोर्स वायरल वीडियो
मथुरा के गोवर्धन इलाके में कुछ युवक सोशल मीडिया पर मशहूर होने के चक्कर में अपनी जान से खेलते नजर आ रहे हैं। ये युवक सड़क किनारे लगे सरकारी होर्डिंग के ऊंचे पिलरों पर चढ़कर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। जिनके वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं।
गोवर्धन क्षेत्र में इन दिनों एक खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक और फॉलोअर्स पाने के लिए ऐसे स्टंट कर रहे हैं। जिन्हें देखकर किसी की भी सांस अटक जाए। ये लड़के सड़क के किनारे लगे सरकारी होर्डिंग के लंबे-लंबे लोहे के पिलरों पर बिना किसी सुरक्षा के चढ़ जाते हैं। और ऊपर पहुंचकर अजीब-अजीब करतब दिखाते हैं।
वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक जमीन से करीब 20 फीट ऊंचाई पर लटके हुए हैं। कोई पिलर के सिरे पर बैठा है। तो कोई उल्टा लटककर वीडियो बना रहा है। हैरानी की बात यह है कि न तो उनके पास सेफ्टी बेल्ट है। और न ही कोई सुरक्षा इंतजाम। ऐसे में जरा सी चूक, हाथ फिसलना या संतुलन बिगड़ना उनकी जान ले सकता है।
ये होर्डिंग पिलर सरकारी काम के लिए लगाए जाते हैं। ताकि सड़क किनारे जरूरी सूचनाएं और विज्ञापन लगाए जा सकें। इन पिलरों पर चढ़ना और स्टंट करना न सिर्फ जानलेवा है। बल्कि नियमों के भी खिलाफ है। इलाके के लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की दौड़ में आज के युवा खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं।
यहां के रहने वाले लोगों में इसे लेकर काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि प्रशासन को ऐसे युवाओं की पहचान कर सख्त कदम उठाने चाहिए। ताकि दूसरों को भी सबक मिले। लोगों को डर है कि अगर समय रहते रोक नहीं लगी। तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं प्रशासन ने भी युवाओं से अपील की है कि वे इस तरह के जानलेवा स्टंट न करें। अधिकारियों ने साफ कहा है कि कुछ सेकेंड की शोहरत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है।
