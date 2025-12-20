बागेश्वर धाम के पीठाधीश्व का बड़ा बयान विदेशी आक्रांता के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाई गई तो हिंदू 1992 दोहराएगा

धीरेंद्र शास्त्री इससे पहले नवंबर महीने में दिल्ली और हरियाणा से होते हुए मथुरा तक पदयात्रा भी कर चुके हैं। उनके बयानों को लेकर एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की कोशिशों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर देश में दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की बात होती है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। साथ ही उन्होंने 1992 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी कोशिशों के खिलाफ हिंदू समाज तैयार है।