संत प्रेमानंद महाराज की 2 बजे होने वाली पदयात्रा का समय बदला, जानें नया समय और कारण

Sant Premanand Maharaj Padyatra Time Changed मथुरा में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के समय में परिवर्तन किया गया है। अब यह पदयात्रा रात को 2 बजे से नहीं होगी। इसका प्रमुख कारण खुद की सेहत के साथ यात्रा मार्ग में खड़ी होने वाली भीड़ को भी लेकर है। जिसमें बड़ी संख्या में बड़े-बूढ़े और बच्चे भी शामिल होते हैं। यात्रा मार्ग के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े रहते हैं। रात के तापमान में लगातार गिरावट भी आ रही है। क्षेत्राधिकारी सदर ने बताया कि आश्रम प्रबंधन से बातचीत के बाद आगे की व्यवस्था की जाएगी। यदि यही समय निर्धारित होता है तो रूट मैप भी तैयार किया जाएगा।