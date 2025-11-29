Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘आधार कार्ड अब जन्‍मतिथि का प्रूफ नहीं’ तो क्या SIR से नहीं जुड़ेगा वोटर लिस्ट में अब ‘मेरा’ नाम? जान लें जवाब

SIR Update: ‘आधार कार्ड अब जन्‍मतिथि का प्रूफ नहीं’ तो क्या SIR से नहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा। जानिए सवाल का जवाब।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 29, 2025

aadhaar card no longer proof of date of birth so will name no longer be added to voter list through sir

‘आधार कार्ड अब जन्‍मतिथि का प्रूफ नहीं’ तो क्या SIR से नहीं जुड़ेगा वोटर लिस्ट में अब ‘मेरा’ नाम? फोटो जनरेट

SIR Update: उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया में अब आखिरी 6 दिन रह गए हैं। 4 दिसंबर SIR की आखिरी तारीख है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा की है।‌ जिसके अनुसार आधार कार्ड केवल परिचय पत्र है। इसका उपयोग जन्म प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा?

ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या इसका असर SIR प्रकिया पर भी पड़ेगा, यानी SIR प्रकिया में आधार कार्ड से नाम नहीं जुड़ पाएगा? आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नए युवा वोटरों सहित ऐसे सभी मतदाताओं को, जिन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं, केवल आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करने पर उनका एन्यूमरेशन फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जन्मतिथि और जन्मस्थान की पुष्टि के लिए आधार के साथ या उसकी जगह आयोग द्वारा मान्य किए गए अन्य दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आयोग ने यह भी बताया कि जो वोटर अपने माता-पिता के घर से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें अपने नए पते को ‘ऑर्डिनरी रेजिडेंट’ श्रेणी में साबित करने के लिए भी कोई ना कोई मान्य प्रमाण पेश करना होगा।

क्या है SIR?

SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) वोटर लिस्ट की गहन और सूक्ष्म जांच की विशेष प्रक्रिया है। देश में 1951 से 2004 के बीच यह 8 बार लागू की गई। अंतिम बार यह साल 2004 में हुई था।

क्यों होती है SIR प्रक्रिया?

इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को माइक्रो लेवल पर शुद्ध करना है। इसमें उन सभी मतदाताओं की पहचान कर नाम हटाए जाते हैं—

-जिनकी मृत्यु हो चुकी है

-जो स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं

-जिनके नाम एक ही राज्य में दो जगह दर्ज हैं

-घुसपैठियों द्वारा बनाए गए फर्जी वोटर कार्ड

-लापता मतदाता

और विदेशी नागरिक जिनके नाम गलती से वोटर लिस्ट में शामिल हो गए

SIR के दौरान ऐसे सभी नामों को व्यवस्थित तरीके से सूची से हटाने की प्रक्रिया की जाती है। जिससे मतदाता सूची पूरी तरह सटीक रहे।

ये भी पढ़ें

SIR से क्या ‘मेरा’ नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? 5 सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी
लखनऊ
मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 05:20 pm

Published on:

29 Nov 2025 05:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘आधार कार्ड अब जन्‍मतिथि का प्रूफ नहीं’ तो क्या SIR से नहीं जुड़ेगा वोटर लिस्ट में अब ‘मेरा’ नाम? जान लें जवाब

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR को लेकर BJP क्यों कर रही जल्दबाजी? सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले- BLOs के सहायक सफाई कर्मचारी!

why bjp in hurry regarding sir akhilesh yadav said assistant sanitation workers of blo
लखनऊ

अखिलेश यादव ने भरा SIR फार्म: तस्वीर वायरल होने के बाद सियासी तूफान तेज, सरकार-आयोग पर बोला जोरदार हमला

akhilesh yadav fills sir form slams government election commission blo deaths up
लखनऊ

Neha Singh Controversy: नेहा सिंह राठौर पर बढ़ते विवादों के बीच तीखा बयान-मैं आवाज हूं, चुप कराना किसी के बस में नहीं

मुकदमों, धमकियों और डीपफेक के बीच नेहा सिंह राठौर का संघर्ष (फोटो सोर्स : Neha Singh X)
लखनऊ

UP Crime: पत्नी के बोझ से बचने की ख्वाहिश में पति ने रची झूठी किडनैपिंग, सच खुलते ही टूटी पत्नी की दुनिया

अपनी गर्भवती पत्नी से छुटकारा पाने के लिए युवक ने रची खुद की ‘किडनैपिंग’, पुलिस ने 48 घंटे में खोल दी पोल (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

UP Crime: इलाज को तरसती रही मासूम, एक महीने की जंग हारी-हमीरपुर की बेटी ने लखनऊ में तोड़ा दम

इलाज के लिए अस्पतालों में भटकता रहा परिवार, आर्थिक तंगी बनी बड़ी बाधा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.