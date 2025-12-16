16 दिसंबर 2025,

यूपी न्यूज

क्या यूपी की राजनीति में होगी स्मृति ईरानी की री-एंट्री? BJP दे रही ये संकेत

UP Politics: क्या स्मृति ईरानी अपनी राजनिती की दूसरी पारी की शुरूआत करने जा रही हैं। ऐसे सवाल BJP द्वारा दिए गए कुछ संकेतों के बाद उठने लगे हैं।

लखनऊ

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 16, 2025

क्या यूपी की राजनीति में होगी स्मृति ईरानी की री-एंट्री?

यूपी विधानसभा चुनाव। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी सरगर्मी अभी से देखने को मिल रही है। भाजपा ने अभी से रण को भेदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने यूपी में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। OBC फार्मूले को भेदने के लिए भाजपा ने पंकज चौधरी पर दाव खेला है, जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। वहीं यूपी में एक और चेहरा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, वो हैं स्मृति ईरानी। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर यूपी की राजनीति में सक्रिय देख रही हैं। राजनीति से टीवी की दुनिया में जा चुकीं स्मृति ईरानी एक बार फिर यूपी में सक्रिय दिख रही हैं, जिसके संकेत पिछले कुछ दिनों से सबको देखने को मिल रहे हैं।

आचनक सक्रियता से उठे सवाल

कुछ दिन पहले ही BJP प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें स्मृति ईरानी की उपस्थिती ने राजनीति गलियारों में एक बार फिर नया चर्चा छेड़ दी। अध्यक्ष चुनाव में स्मृति ईरानी ने पंकज चौधरी के प्रसतावक के रूप में देखा गया, साथ ही उनको CM योगी अदित्यनाथ और अन्य बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया। स्मृति ईरानी का अचनाक इस तरह भाजपा के कार्यक्रमों में देखना कई सारे सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं दूसरा संकेत BJP ने दिया। स्मृति ईरानी को भाजपा की राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया है, जो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी?

दरअसल, भाजपा ने सुलतानपुर से स्मृति ईरानी को अपना राष्ट्रीय परिषद सदस्य बनाया है, जिसकी सूचना मिलते ही कार्यक्रताओं के अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। बता दें अमेठी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी टीवी की दुनिया में काम कर रही हैं और उसके बाद उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों और मंचों पर बहुत कम देखा गया, मानों उन्होंने राजनीति से दूरी ही बना ली थीं। अचानक ये दो बड़े संदेश स्मृति ईरानी की दूसरी पारी को लेकर संकेत हैं। सूत्रों के मुताबिक, 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी की राजनीति में एक अलग ही छाप है, जिसका फायदा BJP को मिलते आ रहा है।

