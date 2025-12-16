क्या यूपी की राजनीति में होगी स्मृति ईरानी की री-एंट्री? BJP दे रही ये संकेत

यूपी विधानसभा चुनाव। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी सरगर्मी अभी से देखने को मिल रही है। भाजपा ने अभी से रण को भेदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने यूपी में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। OBC फार्मूले को भेदने के लिए भाजपा ने पंकज चौधरी पर दाव खेला है, जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। वहीं यूपी में एक और चेहरा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, वो हैं स्मृति ईरानी। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर यूपी की राजनीति में सक्रिय देख रही हैं। राजनीति से टीवी की दुनिया में जा चुकीं स्मृति ईरानी एक बार फिर यूपी में सक्रिय दिख रही हैं, जिसके संकेत पिछले कुछ दिनों से सबको देखने को मिल रहे हैं।