SIR पर संग्राम: मुख्यमंत्री बोले 10 साल का बेटा, 20 साल का पिता और 30 साल का ग्रैंडफादर, असम का परिवार संभल की सूची में

Chief Minister Yogi Adityanath on SIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी भी विरोधी दल की तरफ से बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए जा रहे हैं। एक परिवार का भी जिक्र किया। जिसमें बेटे की उम्र 20 साल, पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कहा कि यह समय काफी महत्वपूर्ण है। इस समय गलत नाम कटवाए जा सकते हैं और सही नाम को जुड़वाया जा सकता है। मतदाता सूची अगर सही प्रकार से रिफाइंड हो जाए तो बीजेपी और गठबंधन दल की तीन चौथाई सीट पक्की हो जाएगी।