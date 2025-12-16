16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

लखनऊ

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भव्य लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के लखनऊ की वसंत कुंज आवासीय योजना में 65 एकड़ में फैला राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 16, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे, PC- IANS

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लखनऊ की वसंत कुंज आवासीय योजना में 65 एकड़ में फैला राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इसका भव्य लोकार्पण प्रस्तावित है। लोकार्पण से पूर्व मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।

उन्होंने अधिकारियों को लोकार्पण से पहले सभी कार्य व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मूर्ति निर्माण एवं स्थापना से जुड़े शिल्पकारों से संवाद किया और उनके कौशल, समर्पण व सृजनात्मक योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार राष्ट्र प्रेरणा स्थल को देशभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय नायकों के प्रेरक मूल्यों का सशक्त प्रतीक बनाने के लिए प्रयासरत है। राजधानी लखनऊ अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को साक्षात प्रस्तुत कर रहा है। यह स्थल भावी पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देगा।

65 फीट ऊंची लगीं हैं कांस्य प्रतिमाएं

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रमुख सचिव अमृत अभिजात एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्र प्रेरणा का निरीक्षण किया। उन्होंने म्यूजियम में जनसंघ के वरिष्ठ नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने गैलरी का जायजा लिया। मंत्री ने म्यूजियम में अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित जानकारियों को देखा, जिसमें उनके जनसंघ में प्रवेश, सांसद के रूप में चुने जाने, जनता पार्टी के गठन और पांचजन्य से संबंधों को देखा और सराहना की। क्या है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर देश के पूर्व प्रधानमंत्रीअटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं लगी हैं।

21 करोड़ रुपए आई लागत

संस्कृति विभाग द्वारा तीनों प्रतिमाओं के निर्माण पर करीब 21 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। स्थल पर तीनों विभूतियों के जीवन यात्रा से जुड़े संस्मरण को संजोते हुए एक म्यूजियम भी बनाया गया है। इन प्रतिमाओं का निर्माण मेसर्स राम सुतार आर्ट क्रिएशन प्रा० लि० और मेसर्स माटूराम आर्ट्स सेंटर प्रा० लि० ने किया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल कमल के आकार पर आधारित डिजाइन में तैयार किया गया है।

युद्ध स्तर पर हो रहा काम

जयवीर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल केवल एक स्मारक भर नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण से जुड़े महान विचारों और मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने वाला एक सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री के कर कमलों से इसका लोकार्पण लखनऊ वासियों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। उन्होंने बताया कि प्रकृति से जुड़ाव को केंद्र में रखते हुए पार्क एवं हरित क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। 25 दिसंबर के भव्य आयोजन को लेकर प्राधिकरण द्वारा युद्धस्तर पर अंतिम तैयारियां की जा रही हैं।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हाल के वर्षों में औद्योगिक विकास, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित किया गया है और राष्ट्र प्रेरणा स्थल इस परिवर्तनशील और सशक्त होते प्रदेश का जीता-जागता प्रतीक है।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Dec 2025 08:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भव्य लोकार्पण

