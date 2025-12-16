लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भव्य लोकार्पण

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रमुख सचिव अमृत अभिजात एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्र प्रेरणा का निरीक्षण किया। उन्होंने म्यूजियम में जनसंघ के वरिष्ठ नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने गैलरी का जायजा लिया। मंत्री ने म्यूजियम में अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित जानकारियों को देखा, जिसमें उनके जनसंघ में प्रवेश, सांसद के रूप में चुने जाने, जनता पार्टी के गठन और पांचजन्य से संबंधों को देखा और सराहना की। क्या है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर देश के पूर्व प्रधानमंत्रीअटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं लगी हैं।