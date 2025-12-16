16 दिसंबर 2025,

लखनऊ

मां-बाप के झगड़ों से टूटा 20 साल का बेटा, अलीगंज थाने के गेट पर खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग; मचा हड़कंप

Lucknow News: लखनऊ के अलीगंज थाने के गेट पर पारिवारिक कलह से परेशान 20 वर्षीय युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस की तत्परता से आग बुझाई गई और युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

2 min read
लखनऊ

Mohd Danish

Dec 16, 2025

मां-बाप के झगड़ों से टूटा 20 साल का बेटा | AI Generated Image

Family Dispute News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पारिवारिक विवाद का एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मां-बाप के लगातार झगड़ों से मानसिक रूप से परेशान 20 वर्षीय युवक ने अलीगंज थाने के गेट पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना मंगलवार शाम की है, जब अचानक उठती लपटें देखकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस की तत्परता से बची जान

युवक के शरीर से आग की लपटें उठती देख थाने में मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत दौड़े। किसी ने पानी डाला तो किसी ने कंबल से आग बुझाने की कोशिश की। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद युवक को पुलिस जीप से आनन-फानन में महानगर स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया।

10 प्रतिशत बर्न इंजरी, हालत स्थिर

एसीपी अलीगंज सैय्यद अरीब अहमद ने बताया कि युवक की पहचान कृष्ण पाल के रूप में हुई है, जो शेखुपुरा इलाके का रहने वाला है। डॉक्टरों के अनुसार उसे करीब 10 प्रतिशत बर्न इंजरी हुई है। फिलहाल युवक की हालत सामान्य बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है।

रोल की दुकान पर करता है काम

पुलिस पूछताछ में कृष्ण पाल ने बताया कि वह नावेल्टी सिनेमा के पास एक रोल की दुकान पर काम करता है। उसका कहना है कि उसके माता-पिता के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहा है। दोनों एक ही मकान में रहते हैं, लेकिन अलग-अलग कमरों में। घर का माहौल लंबे समय से तनावपूर्ण बना हुआ है।

मां ने पिता पर दर्ज कराए कई केस

युवक ने बताया कि उसकी मां रानी ने पिता राजेश के खिलाफ घरेलू हिंसा, मारपीट सहित कई मामलों में न्यायालय में केस दर्ज करा रखे हैं। इसके अलावा तलाक का मुकदमा भी चल रहा है। लगातार चल रहे कानूनी विवाद और घर में रोज-रोज के झगड़े से वह मानसिक रूप से टूट चुका था।

दस्तावेज मांगने पर बढ़ा विवाद

घटना वाले दिन शाम को उसकी मां दुकान पर पहुंची और कोर्ट में पेश करने के लिए 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड मांगे। युवक ने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया और मां से पिता को तलाक न देने की गुहार लगाई। इस बात पर मां ने उसे थप्पड़ मारा और वहां से चली गईं।

तनाव में उठाया खौफनाक कदम

युवक ने पुलिस को बताया कि मां के जाने के बाद वह पूरी तरह तनाव में आ गया। इसी मानसिक दबाव में उसने पेट्रोल लिया और सीधे अलीगंज थाने के गेट पर पहुंच गया, जहां खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना के पीछे उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने दर्द को जाहिर करना था।

मामले की जांच जारी

एसीपी अलीगंज के अनुसार पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि युवक किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था और आगे ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है।

Published on:

16 Dec 2025 09:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मां-बाप के झगड़ों से टूटा 20 साल का बेटा, अलीगंज थाने के गेट पर खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग; मचा हड़कंप

