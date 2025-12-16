मां-बाप के झगड़ों से टूटा 20 साल का बेटा, अलीगंज थाने के गेट पर खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग; मचा हड़कंप

Family Dispute News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पारिवारिक विवाद का एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मां-बाप के लगातार झगड़ों से मानसिक रूप से परेशान 20 वर्षीय युवक ने अलीगंज थाने के गेट पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना मंगलवार शाम की है, जब अचानक उठती लपटें देखकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।