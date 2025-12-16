यूपी BJP अध्यक्ष बनते ही पंकज चौधरी का मास्टर प्लान तैयार! 2027 को लेकर इन योजनाओं पर करेंगे काम

पंकज चौधरी ने कहा कि BJP प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी ने मुझपर जो भरोसा दिखाया है, उसपर खड़ा उतरना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, ' मेरा एक ही लक्ष्य है. 2022 से बड़ी जीत, 2027 में पार्टी दर्ज करे। बता दें कि पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, और उनकी नियुक्ति 2027 के विधानभा चुनाव में PDA के फार्मूले को ध्वस्त करने के लिए की गई है। यूपी के OBC वोटर को लुभाने के लिए BJP ने पंकज चौधरी पर दाव खेला है। सूत्रों के मुताबिक, पंकज चौधरी जल्द अपनी टीम का ऐलान कर सकते हैं। निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की जगह लेने वाले पंकज चौधरी यूपी के महाराजगंज आते हैं।