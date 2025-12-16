कौन है पंकज चौधरी की बेटी ‘श्रुति चौधरी’? पिता के अध्यक्ष बनने पर दिया ये बयान

मीडिया से बात करते हुए बेटी ने कहा कि वो आज बहुत खुश हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। उन्होंने कहा कि वो किसी कारण वस अभी तक, पिता से नहीं मिल पाई हैं, लेकिन वो जल्द ही पिता से मिलकर, उनको शुभकामनाएं देंगी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका मन कर रहा है कि वो पिता के पास उड़ के पहुंच जाएं। बता दें पंकज चौधरी की बेटी का ससुराल मेरठ में है। उनकी शादी शंभू नगर के करोबारी उमेश कुमार के बेटे उत्कर्ष से हुई है। मेरठ में उमेश के दो पेट्रोल पंप हैं। पंकज चौधरी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि बेची सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज गौरव होती हैं। वहीं उनकी बेटी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि मोदी जी बहुत ही सरल और सांत स्वभाव क व्यक्ति हैं।