कौन है पंकज चौधरी की बेटी ‘श्रुति चौधरी’? पिता के अध्यक्ष बनने पर दिया ये बयान

Pankaj Chaudhary daughter: यूपी BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष पकंज चौधरी की बेटी कौन हैं। आज हम इनकी बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं।

लखनऊ

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 16, 2025

पंकज चौधरी की बेटी 'श्रुति चौधरी'

पंकज चौधरी की बेटी 'श्रुति चौधरी'

UP BJP President Pankaj Chaudhary daughter: यूपी BJP को पंकज चौधरी के रूप में अपना नया अध्यक्ष मिल चुका है, जिसके बाद पार्टी के साथ-साथ उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। परिवार के सभी और रिश्तेदार बहुत ही खुश हैं, तो वहीं उनकी बेटी ने पापा पंकज चौधरी को लेकर एक बयान दिया है। बता दें कि पंकज चौधरी की बेटी का श्रुति चौधरी है, जिनकी शादी मेरठ में हुई है। प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबर के बाद से ही लगातार रिश्तेदारों के 'फोन कॉल' आ रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी अभी तक अपने पिता से नहीं मिली हैं।

क्या करती हैं पकंज चौधरी की बेटी?

मीडिया से बात करते हुए बेटी ने कहा कि वो आज बहुत खुश हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। उन्होंने कहा कि वो किसी कारण वस अभी तक, पिता से नहीं मिल पाई हैं, लेकिन वो जल्द ही पिता से मिलकर, उनको शुभकामनाएं देंगी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका मन कर रहा है कि वो पिता के पास उड़ के पहुंच जाएं। बता दें पंकज चौधरी की बेटी का ससुराल मेरठ में है। उनकी शादी शंभू नगर के करोबारी उमेश कुमार के बेटे उत्कर्ष से हुई है। मेरठ में उमेश के दो पेट्रोल पंप हैं। पंकज चौधरी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि बेची सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज गौरव होती हैं। वहीं उनकी बेटी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि मोदी जी बहुत ही सरल और सांत स्वभाव क व्यक्ति हैं।

पंकज चौधरी के सामने जिम्मेदारियां!

बता दें कि पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं और बीजेपी के लिए यूपी विधानसभा चुनाव के लिए यह मास्टर स्ट्रोक है। आने वाले चुनाव में सपा के PDA फार्मूले को ध्वस्त करने के लिए BJP ने पंकज चौधरी पर दाव खेला है। अध्यक्ष बनते ही पंकज चौधरी के सामने पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक, जिम्मेदारियां हैं। इन सभी चुनौतियों में पंकज चौधरी को खरा उतरना है और बीजेपी की स्थिती को और मजबूत करना है। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद कार्यक्रताओं में उत्साह का माहौल है।

