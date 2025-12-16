नीतीश कुमार ने हटाया नकाब, यूपी में छिड़ गया सियासी संग्राम! देवबंदी उलेमा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

देवबंदी उलेमा ने आगे कहा कि किसी भी महिला के पहनावे पर हाथ डालना, उसके मर्याद के उपर हाथ डालने के बराबर। महिला कुछ भी पहने, वो उसका निजी मामला है, और उसका संवैधानिक अधिकार है। मौलाना ने कहा कि सत्ता में बैठे व्यक्ति ही, ऐसा करेगा, तो कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। साड़ी या बुर्का पहनना महिलाओं को निजी मामला है। इस काम के लिए नीतीश कुमार को महिलाओं और देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। मौलाना ने सवाल उठाते हुए कहा कि, अगर मुख्यमंत्री ही ऐसा करेगा, तो बदमाशों को खुली छूट देने की बात है। ये तो बदमाशों को महिलाओं के साथ ऐसा करने के लिए खुली छूट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को नैतिक ज़िम्मेदारी और इंसानियत के लिए माफी मांगनी, चाहिए कि कोई राजनितीक कारण के वजह से।