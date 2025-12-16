16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

नीतीश कुमार ने हटाया नकाब, यूपी में छिड़ गया सियासी संग्राम! देवबंदी उलेमा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब विवाद अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। जिस पर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 16, 2025

देवबंदी उलेमा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

देवबंदी उलेमा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस विवाद को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसको लेकर जमियत दावातुल मुस्लिमीन के संरक्षक व मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, बिहार में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का नकाब खींच दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोष देखने को मिल रहा है।

सम्मान पर यह सीधा हमला

देवबंदी उलेमा कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बेहद ही निंदनीय घटना है। उन्होंने नीतीश कुमार सार्वजानिक तौर पर माफी मांगने की बात कही और साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला सिर्फ 1 महिला का नहीं है, बल्कि देश की सभी महिलाओं का बन चुका है। महिलाओं की इज्जत, निजता और सम्मान पर यह सीधा हमला हुआ है। आगे उन्होंने कहा, किसी भी महिला के पहनावे में दखल देना न इंसानियत के उसूलों के मुताबिक और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से सही है।

बदमाशों को खुली छूट

देवबंदी उलेमा ने आगे कहा कि किसी भी महिला के पहनावे पर हाथ डालना, उसके मर्याद के उपर हाथ डालने के बराबर। महिला कुछ भी पहने, वो उसका निजी मामला है, और उसका संवैधानिक अधिकार है। मौलाना ने कहा कि सत्ता में बैठे व्यक्ति ही, ऐसा करेगा, तो कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। साड़ी या बुर्का पहनना महिलाओं को निजी मामला है। इस काम के लिए नीतीश कुमार को महिलाओं और देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। मौलाना ने सवाल उठाते हुए कहा कि, अगर मुख्यमंत्री ही ऐसा करेगा, तो बदमाशों को खुली छूट देने की बात है। ये तो बदमाशों को महिलाओं के साथ ऐसा करने के लिए खुली छूट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को नैतिक ज़िम्मेदारी और इंसानियत के लिए माफी मांगनी, चाहिए कि कोई राजनितीक कारण के वजह से।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 10:38 am

Hindi News / UP News / नीतीश कुमार ने हटाया नकाब, यूपी में छिड़ गया सियासी संग्राम! देवबंदी उलेमा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

Mau News: मंदिर पहुंचे भाई बहन को समझाना महिला इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, छिना थाना

Mau police
मऊ

मीट वाले छुरे से काटी थी बिलाल ने उमा की गर्दन, परिवार वाले सिर का ही कर पाए अंतिम संस्कार

उमा का फाइल फोटो
सहारनपुर

Weather Alert: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा बना मुसीबत, पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन; आज इन 40 जिलों में अलर्ट

up weather alert 40 districts fog cold wave december 2025
मुरादाबाद

क्या यूपी की राजनीति में होगी स्मृति ईरानी की री-एंट्री? BJP दे रही ये संकेत

क्या यूपी की राजनीति में होगी स्मृति ईरानी की री-एंट्री?
यूपी न्यूज

पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात गो-तस्कर अरेस्ट, तीन साथी कोहरे में हुए गायब! जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी

rampur police encounter cow smuggler arrested three absconding
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.