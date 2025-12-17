Prayagraj: प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या इलाके में सनसनी

मृतक की पहचान प्रतापगढ़ जिले के जगदलपुर थाना क्षेत्र के देहलूपुर गांव निवासी अफसर अहमद पुत्र रईसुल जमा के रूप में हुई है। अफसर जमानत पर जेल से बाहर था और इन दिनों प्रयागराज के मारखा मऊ स्थित ससुराल में रह रहा था। वह सोरांव से बाइक से लौट रहा था, तभी कंचनपुर चौराहे के पास बदमाशों ने उसे रोक लिया और सिर में गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई