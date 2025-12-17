Prayagraj: प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या इलाके में सनसनी

Prayagraj Murder: प्रयागराज में मंगलवार देर रात अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। मऊआइमा थाना क्षेत्र के कंचनपुर इलाके में एक हिस्ट्रीशीटर को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 से 3 बदमाश पहले से घात लगाए बैठे थे और मौके मिलते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
मृतक की पहचान प्रतापगढ़ जिले के जगदलपुर थाना क्षेत्र के देहलूपुर गांव निवासी अफसर अहमद पुत्र रईसुल जमा के रूप में हुई है। अफसर जमानत पर जेल से बाहर था और इन दिनों प्रयागराज के मारखा मऊ स्थित ससुराल में रह रहा था। वह सोरांव से बाइक से लौट रहा था, तभी कंचनपुर चौराहे के पास बदमाशों ने उसे रोक लिया और सिर में गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई
बड़ा अपराधी था अफसर
पुलिस की शुरुआती जांच में इस हत्या को दो आपराधिक गिरोहों के बीच पुरानी दुश्मनी से जोड़कर देखा जा रहा है। अफसर अहमद आमतौर पर सफारी गाड़ी से चलता था, लेकिन मंगलवार को बाइक से निकलने की जानकारी हमलावरों को मिल गई थी। आशंका है कि बदमाश कई दिनों से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे।
अफसर अहमद का आपराधिक इतिहास भी लंबा रहा है। उस पर प्रयागराज और प्रतापगढ़ में कुल 18 मुकदमे दर्ज थे। उसने अपना अलग गैंग बना रखा था, जो फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रकों से माल ढुलाई और लूट-छिनैती जैसी घटनाओं में शामिल रहा है।
पुरानी अदावत में मर्डर की आशंका
पुलिस इस हत्याकांड को दो साल पुराने नसीम हत्याकांड से भी जोड़कर देख रही है। 9 जनवरी 2024 को मारखा मऊ में अफसर अहमद और नसीम अहमद के बीच गैंगवार हुआ था, जिसमें नसीम की मौत हो गई थी। तभी से नसीम के साथियों ने बदला लेने की कसम खा रखी थी।
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
