15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

चलती ट्रेन में महिला अधिवक्ता के कपड़े फाड़ने की कोशिश, बुर्का पहने लोगों ने की छिनैती

ट्रेन में सफर कर रही एक महिला अधिवक्ता के साथ प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पर बड़ी वारदात हुई। जहां पर कई बुर्का पहने लोगों ने उनपर हमला किया और कपड़े फाड़ने की कोशिश की।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 15, 2025

Crime in train: अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रही वाराणसी की एक महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट, अभद्रता और लूटपाट की एक घिनौनी घटना सामने आई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक महिला यात्री और उसके साथियों ने मिलकर न सिर्फ गालियाँ दीं, बल्कि उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और जबरन पर्स छीनकर 12 हजार रुपये निकाल लिए।

ट्रेन में देर रात हुई घटना

वाराणसी की रहने वाली एक महिला अधिवक्ता ने प्रयागराज जीआरपी थाने में मुकदमा कराया है। घटना 8 दिसंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे की है। महिला अधिवक्ता ट्रेन संख्या 19489 के ऐ-वन कोच में भोपाल से वाराणसी जा रही थी। रात करीब साढ़े आठ बजे जब ट्रेन छिवकी रेलवे स्टेशन पहुंची, तो उसी कोच की सीट नंबर 43 पर बैठी एक महिला यात्री ने उन पर गलत आरोप लगाते हुए सीट खाली करने और तलाशी देने का दबाव बनाया।

विरोध करने पर हुआ हमला


पीड़िता ने जब इस बात का विरोध किया, तो आरोपित महिला ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गालियाँ दीं और उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की।
पीड़िता के अनुसार, आरोपित महिला ने तुरंत फोन करके अपने साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते बुर्का-हिजाब पहने कई महिलाएं और पुरुष वहाँ पहुँच गए। इन सभी लोगों ने मिलकर पीड़िता की जबरन तलाशी ली। इसी दौरान, उनके पर्स से 12 हजार रुपये छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन पर उतरकर मौके से फरार हो गए।

आधार कार्ड के सहारे केस दर्ज

इस हमले के बाद पीड़िता को आरोपित महिला का पर्स सीट पर मिल गया, जिसमें उसका आधार कार्ड था। इसी पहचान पत्र के आधार पर प्रयागराज जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

जीआरपी इंस्पेक्टर ने दी यह जानकारी

इस मामले में प्रयागराज जीआरपी के इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला सीट को लेकर हुए विवाद का लग रहा है। गवाहों के बयान के आधार पर मामले की गहराई से जांच की जा रही है। हम जल्द ही आरोपितों को पकड़ लेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 09:54 pm

Published on:

15 Dec 2025 09:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / चलती ट्रेन में महिला अधिवक्ता के कपड़े फाड़ने की कोशिश, बुर्का पहने लोगों ने की छिनैती

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UPPSC Protest Prayagraj : पुलिस ने छात्र को दौड़ाकर घसीटा, 300 जवान छात्रों को रोकने के लिए तैनात

प्रयागराज

UPPSC के खिलाफ प्रयागराज में छात्रों का महाआंदोलन शुरू, आयोग पर लगा रहे बड़ा आरोप

प्रयागराज

95 प्रतिशत मैं टूट गई थी, ओवर होने वाला था गेम, लेकिन कलाई देखते ही 10 सेकेंड में पलट गई बाजी, गोल्ड मेडलिस्ट खुशबू की इमोशनल कहानी

प्रयागराज

प्रयागराज में नया सर्किल रेट आज से लागू हुआ, महाकुंभ-2025 के बाद संपत्ति के मूल्यों में बड़ी वृद्धि

प्रयागराज

Prayagraj: बिजली विभाग का ‘डिजिटल तड़का’, 25 हजार एलईडी लाइटों से जगमगाएगा तंबुओं का शहर

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.