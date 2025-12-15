चलती ट्रेन में महिला अधिवक्ता के कपड़े फाड़ने की कोशिश, बुर्का पहने लोगों ने की छिनैती



पीड़िता ने जब इस बात का विरोध किया, तो आरोपित महिला ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गालियाँ दीं और उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की।

पीड़िता के अनुसार, आरोपित महिला ने तुरंत फोन करके अपने साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते बुर्का-हिजाब पहने कई महिलाएं और पुरुष वहाँ पहुँच गए। इन सभी लोगों ने मिलकर पीड़िता की जबरन तलाशी ली। इसी दौरान, उनके पर्स से 12 हजार रुपये छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन पर उतरकर मौके से फरार हो गए।