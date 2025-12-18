UP Weather: मौसम का महाप्रकोप, 20 जिलों में भयानक कोहरे लिए रेड अलर्ट जारी, जीरो विजिबिलिटी की चेतावनी

Weather News: उत्तर प्रदेश में मौसम का भयावह प्रहार शुरू हो गया है। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी ने पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक घने कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह स्थिति बीस दिसंबर तक प्रदेश में बनी रहने की प्रबल संभावना है।