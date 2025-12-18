18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

प्रयागराज

UP Weather: मौसम का महाप्रकोप, 20 जिलों में भयानक कोहरे लिए रेड अलर्ट जारी, जीरो विजिबिलिटी की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में मौसम भयानक रूप लेने वाला है। मौसम विभाग ने कोहरे और भीषण ठंड को लेकर 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 18, 2025

Weather News: उत्तर प्रदेश में मौसम का भयावह प्रहार शुरू हो गया है। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी ने पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक घने कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह स्थिति बीस दिसंबर तक प्रदेश में बनी रहने की प्रबल संभावना है।

शून्य हुई विजिबिलिटी, थम गई रफ्तार

बुधवार की सुबह यूपी के कई शहर जैसे प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बरेली, गोरखपुर और कुशीनगर में कोहरा इतना घना था कि देख पाना बेहद मुश्किल, वहीं बहराइच और शाहजहांपुर जैसे इलाकों में यह दूरी लगभग 30 मीटर रही। कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए और लोग दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर हुए।

पारे में भारी गिरावट, बढ़ी ठिठुरन

ठंडी पछुआ हवाओं ने गलन और ठिठुरन को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया है। हालत यह है कि दिन के समय भी लोगों को अलाव और भारी ऊनी कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।

इन 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने प्रदेश में बढ़ रहे भीषण ठंड की चेतावनी इन जिलों में जारी की है जैसे गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर आदि जिलों में घने कोहरे के साथ ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है।

Updated on:

18 Dec 2025 08:37 am

Published on:

18 Dec 2025 08:29 am

