अफसरों का गजब कारनामा, PM आवास के पैसे से दौड़ाई अपनी कार

Prayagraj: प्रयागराज के ​उरुवा ब्लॉक में मॉडल पीएम आवास बनाने के लिए आए बजट में धांधली का बड़ा मामला सामने आया है। सरकारी धन का उपयोग आवास बनाने के बजाय अफसरों के वाहनों के डीजल भराने और अन्य मदों में खर्च कर दिया गया। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका ताजा उदाहरण उरुवा ब्लॉक में देखने को मिला है। यहाँ गरीबों के लिए मॉडल पीएम आवास बनाने के उद्देश्य से आवंटित किए गए बजट को अधिकारियों ने अपने निजी और विभागीय वाहनों के डीजल-पेट्रोल पर फूंक दिया। इस गंभीर अनियमितता का खुलासा वर्तमान खंड विकास अधिकारी (BDO) द्वारा कराई गई जांच में हुआ है। मामला उजागर होने के बाद जिले के अधिकारियो में हड़कंप मचा है।