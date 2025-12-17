17 दिसंबर 2025,

बुधवार

प्रयागराज

अफसरों का गजब कारनामा, PM आवास के पैसे से दौड़ाई अपनी कार

प्रयागराज के उरुवा ब्लॉक में मॉडल पीएम आवास का पैसा मकान बनाने के बजाय अफसरों के वाहनों के तेल और अन्य खर्चों में उड़ा दिया गया। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 17, 2025

Prayagraj: प्रयागराज के ​उरुवा ब्लॉक में मॉडल पीएम आवास बनाने के लिए आए बजट में धांधली का बड़ा मामला सामने आया है। सरकारी धन का उपयोग आवास बनाने के बजाय अफसरों के वाहनों के डीजल भराने और अन्य मदों में खर्च कर दिया गया। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका ताजा उदाहरण उरुवा ब्लॉक में देखने को मिला है। यहाँ गरीबों के लिए मॉडल पीएम आवास बनाने के उद्देश्य से आवंटित किए गए बजट को अधिकारियों ने अपने निजी और विभागीय वाहनों के डीजल-पेट्रोल पर फूंक दिया। इस गंभीर अनियमितता का खुलासा वर्तमान खंड विकास अधिकारी (BDO) द्वारा कराई गई जांच में हुआ है। मामला उजागर होने के बाद जिले के अधिकारियो में हड़कंप मचा है।

जानें क्या है पूरा मामला?

नियमों के अनुसार, विकास कार्यों की प्रेरणा देने के लिए हर ब्लॉक में एक मॉडल पीएम आवास का निर्माण कराया जाता है। उरुवा ब्लॉक को भी इसके लिए सितंबर 2024 में 1.20 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया था। उम्मीद थी कि एक साल के भीतर यह मॉडल आवास बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे देखकर अन्य लाभार्थी भी अपने घरों का निर्माण बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इस बजट का उद्देश्य ही यही है कि ब्लाकों में बने आवास के अनुरूप ही लाभार्थी भी अपना आवास बनवाएंगे।

जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जब जमीन पर आवास का नामोनिशान नहीं दिखा, तो मामले का पता चला। वर्तमान बीडीओ श्रुति शर्मा ने जब इसकी फाइलों की जांच कराई, तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। सरकारी पैसों से 50 हजार से अधिक की धनराशि निकाली जा चुकी है।
निकाली गई राशि का एक बड़ा हिस्सा अफसरों के वाहनों के डीजल और पेट्रोल के बिलों के भुगतान में खपा दिया गया है। इसके अलावा अन्य कामों में भी आवास का पैसा लगाया गया है।

कड़ी कार्रवाई की तैयारी

इस बीच, योजना के समय तैनात रहे तत्कालीन बीडीओ का तबादला हो चुका है। प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी (CDO) जीपी कुशवाहा ने पुष्टि की है कि मॉडल आवास का बजट गलत तरीके से एक
कंटीजेंसी मद में डाल दिया गया था। प्रशासन अब इस मामले में दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। DDO ने कहा है कि जिम्मेदारों से इस धनराशि की रिकवरी कराई जाएगी।

Updated on:

17 Dec 2025 04:45 pm

Published on:

17 Dec 2025 04:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अफसरों का गजब कारनामा, PM आवास के पैसे से दौड़ाई अपनी कार

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

