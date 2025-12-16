इलाहाबाद के सिविल लाइंस में पहली बार गरजी थी AK-47, बीच सड़क पर मारी थी गोलियां

यह हत्याकांड यूं ही नहीं हुआ। इसका तार बालू खनन के ठेकों और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा था। जवाहर पंडित जौनपुर के एक छोटे गांव से इलाहाबाद आए थे। मजदूरी से शुरू करके शराब और बालू के कारोबार में नाम कमाया। 1993 में झूंसी से सपा के टिकट पर विधायक बने। मुलायम सिंह यादव के करीबी थे। सपा सरकार में बालू के ठेकों पर उनका कब्जा बढ़ा। दूसरी तरफ करवरिया बंधु- कौशांबी के छोटे गांव से निकले ब्राह्मण परिवार भी बालू के धंधे में दबदबा रखते थे। दोनों के बीच 1980 के दशक से अदावत चल रही थी। जवाहर के बढ़ते रसूख से करवरिया परिवार का कारोबार प्रभावित हुआ। गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा सरकार गिरने पर करवरिया बंधुओं को मौका मिला और उन्होंने जवाहर को रास्ते से हटाने का फैसला किया।