UPPSC Protest Prayagraj : पुलिस ने छात्र को दौड़ाकर घसीटा, 300 जवान छात्रों को रोकने के लिए तैनात

प्रदर्शनकारियों की संख्या 200 से अधिक बताई जा रही है, जो लगातार बढ़ रही है। स्थिति को काबू में करने के लिए RAF, PAC और पुलिस के करीब 300 जवान तैनात कर दिए गए हैं। आयोग के गेट के बाहर बैरिकेडिंग की गई है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। समाजवादी छात्रसभा BHU इकाई अध्यक्ष हिमांशु यादव समेत कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें BHU चौकी में रखा गया है।