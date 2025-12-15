UPPSC Protest Prayagraj : पुलिस ने छात्र को दौड़ाकर घसीटा, 300 जवान छात्रों को रोकने के लिए तैनात

प्रयागराज में UPPSC के छात्रों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने बाल पकड़कर घसीटा, PC- IANS
प्रयागराज : प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग(UPPSC) के सामने प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिसकर्मियों और प्रतियोगी छात्रों के बीच झड़प हो गई। छात्र UPPSC गेट के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर बैठने की वजह से जाम की स्थिति हो गई।
जाम खुलवाने पहुंची पुलिस ने छात्रों को हटाने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की और झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों को दौड़ाकर घसीटा और टांगकर सड़क से हटाया। इस दौरान वाराणसी से आए छात्र अखिलेश यादव सहित कई प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। एक दरोगा भी गिर पड़ा।
प्रदर्शनकारियों की संख्या 200 से अधिक बताई जा रही है, जो लगातार बढ़ रही है। स्थिति को काबू में करने के लिए RAF, PAC और पुलिस के करीब 300 जवान तैनात कर दिए गए हैं। आयोग के गेट के बाहर बैरिकेडिंग की गई है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। समाजवादी छात्रसभा BHU इकाई अध्यक्ष हिमांशु यादव समेत कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें BHU चौकी में रखा गया है।
प्रदर्शन के दौरान एक छात्र आशुतोष पांडेय की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने रिजल्ट जारी करने में मनमानी की है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में है।
यह प्रदर्शन प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के नेतृत्व में हो रहा है। पूर्व में भी UPPSC की परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार छात्र रिजल्ट की पारदर्शिता पर अड़े हैं। पुलिस प्रशासन ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है, लेकिन तनाव बना हुआ है। आयोग की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
