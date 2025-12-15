15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

UPPSC Protest Prayagraj : पुलिस ने छात्र को दौड़ाकर घसीटा, 300 जवान छात्रों को रोकने के लिए तैनात

UPPSC Protest Prayagraj : प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग(UPPSC) के सामने प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या 200 से अधिक बताई जा रही है, जो लगातार बढ़ रही है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 15, 2025

प्रयागराज में UPPSC के छात्रों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने बाल पकड़कर घसीटा, PC- IANS

प्रयागराज : प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग(UPPSC) के सामने प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिसकर्मियों और प्रतियोगी छात्रों के बीच झड़प हो गई। छात्र UPPSC गेट के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर बैठने की वजह से जाम की स्थिति हो गई।

जाम खुलवाने पहुंची पुलिस ने छात्रों को हटाने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की और झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों को दौड़ाकर घसीटा और टांगकर सड़क से हटाया। इस दौरान वाराणसी से आए छात्र अखिलेश यादव सहित कई प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। एक दरोगा भी गिर पड़ा।

प्रदर्शनकारियों की संख्या 200 से अधिक बताई जा रही है, जो लगातार बढ़ रही है। स्थिति को काबू में करने के लिए RAF, PAC और पुलिस के करीब 300 जवान तैनात कर दिए गए हैं। आयोग के गेट के बाहर बैरिकेडिंग की गई है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। समाजवादी छात्रसभा BHU इकाई अध्यक्ष हिमांशु यादव समेत कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें BHU चौकी में रखा गया है।

छात्रों की मुख्य मांगें हैं-

  • PCS प्री-2024 और RO-ARO प्री-2023 के रिजल्ट में पूरी पारदर्शिता बरती जाए।
  • फाइनल रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की जारी की जाए, ताकि छात्र अपने उत्तरों का मिलान कर सकें।
  • विभिन्न कैटेगरी के कट-ऑफ मार्क्स सार्वजनिक किए जाएं।
  • सभी पास और फेल छात्रों के प्राप्तांक (नंबर) तुरंत जारी किए जाएं, जिससे असफल छात्रों को अपनी कमियां पता चल सकें।

एक छात्र की बिगड़ी तबीयत

प्रदर्शन के दौरान एक छात्र आशुतोष पांडेय की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने रिजल्ट जारी करने में मनमानी की है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में है।

यह प्रदर्शन प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के नेतृत्व में हो रहा है। पूर्व में भी UPPSC की परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार छात्र रिजल्ट की पारदर्शिता पर अड़े हैं। पुलिस प्रशासन ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है, लेकिन तनाव बना हुआ है। आयोग की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

ये भी पढ़ें

UP Politics: अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे अखिलेश, ओपी राजभर ने कर दी भविष्यवाणी
लखनऊ
OP Rajbhar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 08:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / UPPSC Protest Prayagraj : पुलिस ने छात्र को दौड़ाकर घसीटा, 300 जवान छात्रों को रोकने के लिए तैनात

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UPPSC के खिलाफ प्रयागराज में छात्रों का महाआंदोलन शुरू, आयोग पर लगा रहे बड़ा आरोप

प्रयागराज

95 प्रतिशत मैं टूट गई थी, ओवर होने वाला था गेम, लेकिन कलाई देखते ही 10 सेकेंड में पलट गई बाजी, गोल्ड मेडलिस्ट खुशबू की इमोशनल कहानी

प्रयागराज

प्रयागराज में नया सर्किल रेट आज से लागू हुआ, महाकुंभ-2025 के बाद संपत्ति के मूल्यों में बड़ी वृद्धि

प्रयागराज

Prayagraj: बिजली विभाग का ‘डिजिटल तड़का’, 25 हजार एलईडी लाइटों से जगमगाएगा तंबुओं का शहर

प्रयागराज

यूपी के इस एक्सप्रेस-वे से बनेगा नया स्टार्टअप कॉरिडोर, दो शहरों के व्यापार को मिलेगी मजबूती

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.