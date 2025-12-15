UP Politics: अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे अखिलेश, ओपी राजभर ने कर दी भविष्यवाणी

UP Politics: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है। लेकिन प्रदेश की राजनीति अभी से गर्माती नजर आ रही है। यूपी सरकार में मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। फिर से उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी फिर से हारने जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था।