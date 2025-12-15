15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Politics: अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे अखिलेश, ओपी राजभर ने कर दी भविष्यवाणी

सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। साथ ही राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी ऐलान किया है। साथ ही सपा को यादव और मुस्लिम की पार्टी बता दी है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Dec 15, 2025

OP Rajbhar

OP Rajbhar(Image-'X'/@oprajbhar)

UP Politics: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है। लेकिन प्रदेश की राजनीति अभी से गर्माती नजर आ रही है। यूपी सरकार में मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। फिर से उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी फिर से हारने जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था।

सपा की राजनीति सिर्फ यादव और मुस्लिम की


मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा की राजनीति अब केवल यादव और मुस्लिम वोट तक सिमटकर रह गई है। पीडीए का नारा जनता के बीच मजाक बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि सपा 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रह जाएगी। सदन में बसपा का सिर्फ एक और कांग्रेस के मात्र दो विधायक हैं, इससे विपक्ष की स्थिति साफ हो जाती है।

UP Politics: कांग्रेस पर भी बोला हमला


ओमप्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि सरदार पटेल से कम वोट पाने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और राजनारायण से हार के बाद भी इंदिरा गांधी सत्ता में रहीं। यही असली वोट चोरी है। उन्होंने याद दिलाया कि देश में ईवीएम से चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी के समय हुई थी और उसके बाद कांग्रेस दो बार सत्ता में भी आई, लेकिन अब राहुल गांधी उसी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं।

राज्य में जल्द होंगे पंचायत चुनाव- OP Rajbhar


राजभर ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से कराए जाएंगे। मतदान पत्रों की छपाई शुरू हो चुकी है और मतदाता सूची के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजभर ने ऐलान किया कि पंचायत चुनाव सुभासपा अपने बलबूते लड़ेगी, जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में होगा।

ये भी पढ़ें

SIR पर मुख्यमंत्री के बयान का अखिलेश यादव का समर्थन, बोले- प्रत्येक सीट पर BJP को 84 हजार वोट का नुकसान
लखनऊ
अखिलेश यादव फोटो सोर्स-अखिलेश यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 05:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे अखिलेश, ओपी राजभर ने कर दी भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन…’ क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने बताया DSP की जिंदगी का राज

दीप्ति शर्मा, महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी
लखनऊ

UP Red And Orange Zone: घनी धुंध ने बढ़ाई आफत, यूपी में हवा जहरीली, रेड-ऑरेंज जोन में एक्यूआई, स्कूल बंद, अस्पतालों में बढ़े मरीज

स्कूलों पर पड़ा असर, अस्पतालों में सांस और आंखों के मरीज बढ़े (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Drug Awareness: बड़ों की लत बिगाड़ रही बच्चों का भविष्य, 15 प्रतिशत किशोर नशे की गिरफ्त में आए

रिसर्च में खुलासा: देश के 10 बड़े शहरों में अध्ययन, 15% किशोर कर चुके हैं नशा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

SIR पर मुख्यमंत्री के बयान का अखिलेश यादव का समर्थन, बोले- प्रत्येक सीट पर BJP को 84 हजार वोट का नुकसान

अखिलेश यादव फोटो सोर्स-अखिलेश यादव
लखनऊ

UP Politics: यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल तय, योगी कैबिनेट में नए चेहरे और डिप्टी सीएम की चर्चा तेज

प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद बदलेगी योगी कैबिनेट की तस्वीर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.