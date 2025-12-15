Drug Awareness: बड़ों की लत बिगाड़ रही बच्चों का भविष्य, 15 प्रतिशत किशोर नशे की गिरफ्त में आए

Drug Awareness Study Reveals Alarming Rise: बच्चे अपने आसपास के माहौल और घर-परिवार से जो सीखते हैं, वही उनकी आदतों और भविष्य की दिशा तय करता है। ताजा शोध ने इसी सच्चाई को एक बार फिर उजागर किया है। लखनऊ समेत देश के 10 बड़े शहरों में किए गए, एक बड़े अध्ययन में सामने आया है कि हर सात में से एक किशोर (15.1%) नशीली चीजों का सेवन कर चुका है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 40 फीसदी बच्चों के घरों में खुद बड़े लोग तंबाकू, शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। यह अध्ययन चेतावनी देता है कि अगर घर का माहौल बदला नहीं गया, तो आने वाली पीढ़ी को नशे की लत से बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा।