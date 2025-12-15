‘दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन…’ क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने बताया DSP की जिंदगी का राज

दीप्ति शर्मा, महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी
Cricketer Deepti Sharma Story: हर एक क्रिकेटर के लिए अपने देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट की एक महान खिलाड़ी है, जिनका जलवा महिला वनडे विश्व कप के दौरान देखा गया, लेकिन दीप्ति शर्मा सिर्फ क्रिकेटर की जर्सी नहीं पहनती हैं, बल्कि उनके पास एक और खास वर्दी है। दीप्ति शर्मा के पास एक खाकी वर्दी भी, जिसे उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिला है। जी हां, दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पद पर कार्यरत हैं। प्रदेश पुलिस की DSP दीप्ति शर्मा ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक पॉडकास्ट 'बियॉन्ड द बैज' के 17वें एपिसोड में अपने जीवन के बारे में खुलकर बात की।
उन्होंने खेल और पुलिस की नौकरी के बीच तालमेल के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे खेल का अनुशासन पुलिस के क्षेत्र में लागू होता है। 'बियॉन्ड द बैज' के पॉडकास्ट में IPS प्राची सिंह से बातचीत में दीप्ति ने कहा कि खाकी वर्दी और नीली जर्सी दोनों में एक समान गर्व और जिम्मेदारी महसूस होती है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट मैदान पर हम जो फिटनेस, अनुशासन और समर्पण फॉलो करते हैं, वो पुलिस ड्यूटी के दौरान बेहद फायदेमंद साबित होता है। दीप्ति का चयन खेल कोटे से हुआ है। दीप्ति का आगरा से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टार बनने का सफर बहुत ही खास रहा है, जिसको उंचाई देने का काम महिला विश्व कप ने किया है।
महिला विश्व कप में दिप्ती को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। आयरलैंड के खिलाफ उनका नाबाद 188 रन क्रिकेट इतिहास में दर्ज है। दिप्ती ने बताया कैसे वो मैच के साथ पुलिस ड्युटी का का भी संतुलन बनाती हैं। दिप्ती ने आगे अपने भाई का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे वो उनके क्रिकेट के सपने को साकार करने में मदद किया। साथ ही उन्होंने सरकार की कुशल खिलाड़ी योजना की सरहाना की । बता दें कुशल खिलाड़ी योजना के तहत अब तक 534 खिलाड़ियों की उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो चुकी है।
