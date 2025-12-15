15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन…’ क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने बताया DSP की जिंदगी का राज

Cricketer Deepti Sharma : दीप्ति शर्मा, महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश पुलिस की डीएसपी हैं। उन्होंने कैसे दोनों जींदगी के बीच कैसे संतुलन रखती हैं, उसके बारे में बताया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 15, 2025

दीप्ति शर्मा, महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी

दीप्ति शर्मा, महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी

Cricketer Deepti Sharma Story: हर एक क्रिकेटर के लिए अपने देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट की एक महान खिलाड़ी है, जिनका जलवा महिला वनडे विश्व कप के दौरान देखा गया, लेकिन दीप्ति शर्मा सिर्फ क्रिकेटर की जर्सी नहीं पहनती हैं, बल्कि उनके पास एक और खास वर्दी है। दीप्ति शर्मा के पास एक खाकी वर्दी भी, जिसे उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिला है। जी हां, दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पद पर कार्यरत हैं। प्रदेश पुलिस की DSP दीप्ति शर्मा ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक पॉडकास्ट 'बियॉन्ड द बैज' के 17वें एपिसोड में अपने जीवन के बारे में खुलकर बात की।

अनुशासन और समर्पण फायदेमंद

उन्होंने खेल और पुलिस की नौकरी के बीच तालमेल के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे खेल का अनुशासन पुलिस के क्षेत्र में लागू होता है। 'बियॉन्ड द बैज' के पॉडकास्ट में IPS प्राची सिंह से बातचीत में दीप्ति ने कहा कि खाकी वर्दी और नीली जर्सी दोनों में एक समान गर्व और जिम्मेदारी महसूस होती है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट मैदान पर हम जो फिटनेस, अनुशासन और समर्पण फॉलो करते हैं, वो पुलिस ड्यूटी के दौरान बेहद फायदेमंद साबित होता है। दीप्ति का चयन खेल कोटे से हुआ है। दीप्ति का आगरा से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टार बनने का सफर बहुत ही खास रहा है, जिसको उंचाई देने का काम महिला विश्व कप ने किया है।

किसका किया धन्यवाद?

महिला विश्व कप में दिप्ती को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। आयरलैंड के खिलाफ उनका नाबाद 188 रन क्रिकेट इतिहास में दर्ज है। दिप्ती ने बताया कैसे वो मैच के साथ पुलिस ड्युटी का का भी संतुलन बनाती हैं। दिप्ती ने आगे अपने भाई का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे वो उनके क्रिकेट के सपने को साकार करने में मदद किया। साथ ही उन्होंने सरकार की कुशल खिलाड़ी योजना की सरहाना की । बता दें कुशल खिलाड़ी योजना के तहत अब तक 534 खिलाड़ियों की उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 03:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन…’ क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने बताया DSP की जिंदगी का राज

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Red And Orange Zone: घनी धुंध ने बढ़ाई आफत, यूपी में हवा जहरीली, रेड-ऑरेंज जोन में एक्यूआई, स्कूल बंद, अस्पतालों में बढ़े मरीज

स्कूलों पर पड़ा असर, अस्पतालों में सांस और आंखों के मरीज बढ़े (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Drug Awareness: बड़ों की लत बिगाड़ रही बच्चों का भविष्य, 15 प्रतिशत किशोर नशे की गिरफ्त में आए

रिसर्च में खुलासा: देश के 10 बड़े शहरों में अध्ययन, 15% किशोर कर चुके हैं नशा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

SIR पर मुख्यमंत्री के बयान का अखिलेश यादव का समर्थन, बोले- प्रत्येक सीट पर BJP को 84 हजार वोट का नुकसान

अखिलेश यादव फोटो सोर्स-अखिलेश यादव
लखनऊ

UP Politics: यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल तय, योगी कैबिनेट में नए चेहरे और डिप्टी सीएम की चर्चा तेज

प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद बदलेगी योगी कैबिनेट की तस्वीर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

राजा भैया की बढ़ी मुश्किलें! इस केस में हाईकोर्ट से आया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला?

raja bhaiya wife bhanvi singh
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.