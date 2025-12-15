‘दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन…’ क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने बताया DSP की जिंदगी का राज

Cricketer Deepti Sharma Story: हर एक क्रिकेटर के लिए अपने देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट की एक महान खिलाड़ी है, जिनका जलवा महिला वनडे विश्व कप के दौरान देखा गया, लेकिन दीप्ति शर्मा सिर्फ क्रिकेटर की जर्सी नहीं पहनती हैं, बल्कि उनके पास एक और खास वर्दी है। दीप्ति शर्मा के पास एक खाकी वर्दी भी, जिसे उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिला है। जी हां, दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पद पर कार्यरत हैं। प्रदेश पुलिस की DSP दीप्ति शर्मा ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक पॉडकास्ट 'बियॉन्ड द बैज' के 17वें एपिसोड में अपने जीवन के बारे में खुलकर बात की।