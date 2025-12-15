प्रयागराज में नया सर्किल रेट आज से लागू हुआ, महाकुंभ-2025 के बाद संपत्ति के मूल्यों में बड़ी वृद्धि

Prayagraj New Circle rate: विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ-2025 के चलते उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज की पहचान अब राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत हुई है। इस आयोजन के बाद प्रयागराज को एक प्रमुख धार्मिक-आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हब के रूप में देखा जाने लगा है। बेहतर कनेक्टिविटी, आधारभूत ढांचे के विकास और चौतरफा विस्तार के कारण यहां शहरी ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की व्यापक संभावनाएं उभरी हैं।
15 दिसंबर 2025 से हुआ प्रभावी
बढ़ती मांग के चलते जिले में चल-अचल संपत्तियों का बड़े पैमाने पर क्रय-विक्रय हो रहा है। साथ ही, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज हुई है। ऐसे में वर्ष 2022 के पुराने सर्किल रेट व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा कर रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश एवं समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने जिले के लिए नया मूल्यांकन दर (सर्किल रेट) वर्ष 2025-26 जारी किया है, जिसे 15 दिसंबर 2025 से लागू माना जाएगा।
क्षेत्रों का पुनर्वर्गीकरण
नए सर्किल रेट निर्धारण में शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। शहरी क्षेत्र से सटे गांवों को विकासशील ग्राम की तीन श्रेणियों अ, ब और स में बांटा गया है। इसे 'ख' श्रेणी में रखा गया है।
तहसील सदर को भी दो भागों में विभाजित किया गया है।
शहर के प्रमुख मार्गों पर सर्वाधिक दर
तहसील सदर प्रथम क्षेत्र में अकृषक भूमि की बेसिक वैल्यू प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। 5 मीटर चौड़े मार्गों पर सर्वाधिक सर्किल रेट सिविल लाइंस के एल्गिन रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग और महात्मा गांधी मार्ग पर 51,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।महात्मा गांधी मार्ग एवं सरदार पटेल मार्ग पर 51,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय हुआ है।
नवाब यूसुफ रोड, एनके मुखर्जी रोड, ताशकंद मार्ग, थार्नहिल रोड, तेज बहादुर सप्रू रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, काल्विन रोड, कपूर रोड, जानसेनगंज, दरभंगा कैसल, नसीबपुर बख्तियारा, पीडी टंडन रोड, मदन मोहन मालवीय मार्ग, मोतीलाल नेहरू रोड, म्यो रोड, सीबी चिंतामणि रोड, स्टैची रोड, हेस्टिंग रोड और पन्नालाल रोड का सर्किल रेट 42,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।
अमरनाथ झा मार्ग का सर्किल रेट 42,100 रुपये रखा गया है। अशोक नगर, एडमास्टन रोड, एक्सटेंशन रोड, चर्च लेन, जवाहरलाल नेहरू रोड, ड्रमंड रोड, लायल रोड और टैगोर टाउन में भी 42,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है।
नगरीय क्षेत्र के प्रमुख मोहल्लों की दरें (प्रति वर्ग मीटर)
ऊंचा मंडी, गऊघाट- 31,400
कटघर, लोकनाथ- 31,300
कटरा, कर्नलगंज, ट्रांसपोर्ट नगर - 27,500
कोठा परचा, जीरो रोड- 25,100
हेलनगंज, कीडगंज- 23,700
अलोपीबाग, सुलेम सराय आवास योजना, प्रीतमनगर, धूमनगंज- 19,100
अल्लापुर - 17,000
कैंट सदर - 42,300
आजाद नगर, ईदगाह, चौखंडी, बलुआ घाट, रामबाग - 20,700
चांदपुर सलोनी, सुलेम सराय - 15,300
जयंतिपुर, चक मुंडेरा- 11,500
गयासुद्दीनपुर, गढ़ी कला, हरवारा, पोंगहट - 11,000
उमरपुर नीवां, कंधईपुर- 9,500
निवेश और विकास को मिलेगी रफ्तार
प्रशासन का मानना है कि नए सर्किल रेट से जमीन-जायदाद के लेन-देन में पारदर्शिता आएगी और सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहूलियत होगी। साथ ही, महाकुंभ-2025 के बाद प्रयागराज में बढ़े निवेश और आवासीय मांग को संतुलित करने में यह नया सर्किल रेट अहम भूमिका निभाएगा।
