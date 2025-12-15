प्रयागराज में नया सर्किल रेट आज से लागू हुआ, महाकुंभ-2025 के बाद संपत्ति के मूल्यों में बड़ी वृद्धि

बढ़ती मांग के चलते जिले में चल-अचल संपत्तियों का बड़े पैमाने पर क्रय-विक्रय हो रहा है। साथ ही, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज हुई है। ऐसे में वर्ष 2022 के पुराने सर्किल रेट व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा कर रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश एवं समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने जिले के लिए नया मूल्यांकन दर (सर्किल रेट) वर्ष 2025-26 जारी किया है, जिसे 15 दिसंबर 2025 से लागू माना जाएगा।