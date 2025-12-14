कल से यूपी के इस जिले में नया सर्किल रेट लागू, जानें कितनी बढ़ेगी रजिस्ट्री शुल्क

एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि सबसे अहम यह कि ज्यादा क्षेत्रफल की अकृषक भूमि की रजिस्ट्री में राहत दी गई है। अकृषक भूमि 500 वर्ग मीटर से ज्यादा की रजिस्ट्री पर मूल्यांकन दरों में राहत दी गई है। पांच सौ से एक हजार वर्ग मीटर की अकृषक भूमि पर 15 प्रतिशत तथा एक हजार से दो हजार वर्ग मीटर की अकृषक भूमि पर 20 प्रतिशत कम स्टांप शुल्क देने होंगे। दो हजार से पांच हजार वर्गमीटर में 30 प्रतिशत और पांच हजार से अधिक अकृषक भूमि के निर्धारित दरों में 40 प्रतिशत की कमी की गई है। एआइजी स्टांप ने बताया कि नए सर्किल रेट से राजस्व में बढ़ोतरी होगी।