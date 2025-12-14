यूपी के इस एक्सप्रेस-वे से बनेगा नया स्टार्टअप कॉरिडोर, दो शहरों के व्यापार को मिलेगी मजबूती

UP Expressway news: उत्तर प्रदेश का तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा अब राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम का नया इंजन बनने को तैयार है। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण के बाद यह महत्वपूर्ण मार्ग अब महज आवागमन का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के विकास का प्रमुख कॉरिडोर बनने जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के चालू होते ही लखनऊ, उत्तर भारत में नवाचार और उद्यमिता के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित होगा। बेहतर कनेक्टिविटी और तेज आवागमन से यह पूरा क्षेत्र स्टार्टअप गतिविधियों के लिए एक अभूतपूर्व आकर्षण का केंद्र बनेगा। जिस गति से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, वह स्टार्टअप और नवाचार को एक नई दिशा देगा।