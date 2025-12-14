उच्च न्यायालय के आदेश पर PDA ने ध्वस्त कराया अवैध निर्माण

स्वीकृत मानचित्र से ज्यादा भू भाग में निर्माण

मामले में याची द्वारा कहा गया था कि सीमा सिंह पत्नी गोरखनाथ सिंह आदि द्वारा पीडीए के स्वीकृत मानचित्र से ज्यादा भूभाग में निर्माण किया जा रहा है। जिसपर न्यायालय ने उक्त निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में पीडीए के अधिकारियों द्वारा निर्माण को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।