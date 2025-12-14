14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

उच्च न्यायालय के आदेश पर PDA ने ध्वस्त कराया अवैध निर्माण

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। और अधिक भू भाग में हो रहे निर्माण को ध्वस्त कराया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 14, 2025

Prayagraj: प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की। न्यायालय ने पीडीए की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत भवन निर्माण के अवैध हिस्से को ढहाने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव द्वारा पूर्व कमिश्नर रहे बादल चटर्जी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।

स्वीकृत मानचित्र से ज्यादा भू भाग में निर्माण
मामले में याची द्वारा कहा गया था कि सीमा सिंह पत्नी गोरखनाथ सिंह आदि द्वारा पीडीए के स्वीकृत मानचित्र से ज्यादा भूभाग में निर्माण किया जा रहा है। जिसपर न्यायालय ने उक्त निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में पीडीए के अधिकारियों द्वारा निर्माण को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

PDA के अधिकारी सख्त
पिछले कुछ समय से PDA के अधिकारी काफी सख्ती बारत रहे हैं। लगातार अवैध कब्जो और मनमाने निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयागराज में नियम के विरुद्ध काम करने वालों पर कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण भी कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें

10 लोगों ने बेंच डाली शत्रु संपत्ति, दर्ज हुई एफआइआर
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 06:54 am

Published on:

14 Dec 2025 06:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / उच्च न्यायालय के आदेश पर PDA ने ध्वस्त कराया अवैध निर्माण

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP weather: मौसम डबल अटैक के साथ बदलेगा अपनी चाल, 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी

प्रयागराज

Prayagraj Weather: धुंध ने बिगाड़ी हवा की सेहत, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

प्रयागराज

कार की टक्कर से बवाल: मंत्री के समर्थकों ने पुलिस को पीटा, 6 थानों की फोर्स तैनात

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
प्रयागराज

डॉक्टर की बड़ी लापरवाही महिला के पेट में छोड़ कॉटन स्पंज

प्रयागराज

प्रयागराज में शत्रु संपत्ति बेचने वाले दस लोगों पर एफआईआर

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.