UP weather: मौसम डबल अटैक के साथ बदलेगा अपनी चाल, 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में पुरवा हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। इन मौसमी परिस्थितियों के कारण आने वाले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह बढ़ोतरी इतनी प्रभावी नहीं होगी कि वातावरण की निचली परतों में बनी स्थिरता टूट सके। ऐसे में घने कोहरे से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम ही है।