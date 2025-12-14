UP weather: मौसम डबल अटैक के साथ बदलेगा अपनी चाल, 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी

UP Weather Forecast: मौसम अचानक से करवट बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अगले तीन दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का प्रकोप लगातार बना रहेगा। रविवार की सुबह भी यूपी के ज्यादातर इलाकों में ठंड और घने कोहरे के साथ हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित नजर आया।
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में पुरवा हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। इन मौसमी परिस्थितियों के कारण आने वाले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह बढ़ोतरी इतनी प्रभावी नहीं होगी कि वातावरण की निचली परतों में बनी स्थिरता टूट सके। ऐसे में घने कोहरे से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम ही है।
पूर्वी यूपी में ज्यादा असर
IMD का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों और पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों में घने से लेकर बेहद घने कोहरे का सिलसिला बिना किसी बड़े बदलाव के जारी रह सकता है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके।
32 जिलों के लिए अलर्ट
शनिवार को प्रदेश के कुल 32 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इनमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बरेली और पीलीभीत प्रयागराज जैसे जिले शामिल हैं।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सुबह के समय धुंध के साथ हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। शनिवार सुबह कई जिलों में घना और बहुत घना कोहरा रिकॉर्ड किया गया, जिनमें बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, कुशीनगर, बलिया और बस्ती प्रमुख हैं। वहीं मुरादाबाद और आजमगढ़ में भी घने कोहरे की स्थिति दर्ज की गई।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग