Prayagraj Weather: धुंध ने बिगाड़ी हवा की सेहत, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

Prayagraj Weather News: एक बार फिर मौसम के साथ ही हवा की स्थिति ने प्रयागराज जनपद के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले चार दिनों से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगभग दो सौ के आसपास बना हुआ था, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है, लेकिन शुक्रवार की रात से हालात अचानक बिगड़ गए। देर रात एक्यूआई बढ़कर 423 हो गया, जो गंभीर श्रेणी से भी ऊपर यानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया।