Prayagraj Weather: धुंध ने बिगाड़ी हवा की सेहत, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

Prayagraj Weather News: एक बार फिर मौसम के साथ ही हवा की स्थिति ने प्रयागराज जनपद के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले चार दिनों से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगभग दो सौ के आसपास बना हुआ था, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है, लेकिन शुक्रवार की रात से हालात अचानक बिगड़ गए। देर रात एक्यूआई बढ़कर 423 हो गया, जो गंभीर श्रेणी से भी ऊपर यानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया।
सुबह-रात घनी धुंध और घटी दृश्यता
मौसम विभाग के अनुसार शहर में धुंध की तीव्रता बढ़ने के कारण हवा की गुणवत्ता में यह बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड के साथ वातावरण में नमी बढ़ने और हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में ही ठहर गए, खासकर सुबह और देर रात के समय धुंध अधिक घनी रहने से दृश्यता भी काफी कम हो गई।
दिन गर्म और रात ठंडी, बढ़ा तापमान का अंतर
मौसम में चल रहा उतार-चढ़ाव भी वायुमंडलीय स्थितियों को प्रभावित कर रहा है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शनिवार का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंडी रातों और अपेक्षाकृत गर्म दिन के कारण तापमान में अंतर बढ़ा है, जिसका सीधा असर वायुमंडलीय स्थितियों पर पड़ा है और प्रदूषण के कणों को सतह के पास जमा होने में मदद मिली है।
अगले एक-दो दिनों तक सुधार की संभावना कम
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी मौसमी स्थिति में प्रदूषण के कण नीचे की सतह पर ही जमा हो जाते हैं और हवा में फैल नहीं पाते। मौसम वैज्ञानिक प्रो. सुनीत द्विवेदी के अनुसार, अगर मौसम की यही स्थिति बनी रही तो अगले एक-दो दिनों तक हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना कम है।
