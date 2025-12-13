13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Prayagraj Weather: धुंध ने बिगाड़ी हवा की सेहत, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

अचानक से मौसम में हुए बदलाव के कारण यूपी के प्रयागराज में हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से बिगड़ गई है। देर रात AQI बढ़कर 423 पहुंच गया। जो बेहद चिंताजनक और ख़तरनाक. माना जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 13, 2025

Prayagraj Weather News: एक बार फिर मौसम के साथ ही हवा की स्थिति ने प्रयागराज जनपद के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले चार दिनों से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगभग दो सौ के आसपास बना हुआ था, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है, लेकिन शुक्रवार की रात से हालात अचानक बिगड़ गए। देर रात एक्यूआई बढ़कर 423 हो गया, जो गंभीर श्रेणी से भी ऊपर यानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया।

सुबह-रात घनी धुंध और घटी दृश्यता

मौसम विभाग के अनुसार शहर में धुंध की तीव्रता बढ़ने के कारण हवा की गुणवत्ता में यह बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड के साथ वातावरण में नमी बढ़ने और हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में ही ठहर गए, खासकर सुबह और देर रात के समय धुंध अधिक घनी रहने से दृश्यता भी काफी कम हो गई।

दिन गर्म और रात ठंडी, बढ़ा तापमान का अंतर

मौसम में चल रहा उतार-चढ़ाव भी वायुमंडलीय स्थितियों को प्रभावित कर रहा है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शनिवार का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंडी रातों और अपेक्षाकृत गर्म दिन के कारण तापमान में अंतर बढ़ा है, जिसका सीधा असर वायुमंडलीय स्थितियों पर पड़ा है और प्रदूषण के कणों को सतह के पास जमा होने में मदद मिली है।

अगले एक-दो दिनों तक सुधार की संभावना कम


विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी मौसमी स्थिति में प्रदूषण के कण नीचे की सतह पर ही जमा हो जाते हैं और हवा में फैल नहीं पाते। मौसम वैज्ञानिक प्रो. सुनीत द्विवेदी के अनुसार, अगर मौसम की यही स्थिति बनी रही तो अगले एक-दो दिनों तक हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना कम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 09:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Prayagraj Weather: धुंध ने बिगाड़ी हवा की सेहत, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कार की टक्कर से बवाल: मंत्री के समर्थकों ने पुलिस को पीटा, 6 थानों की फोर्स तैनात

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
प्रयागराज

डॉक्टर की बड़ी लापरवाही महिला के पेट में छोड़ कॉटन स्पंज

प्रयागराज

प्रयागराज में शत्रु संपत्ति बेचने वाले दस लोगों पर एफआईआर

प्रयागराज

कई विशेषताओं के साथ जारी हुआ माघ मेला का लोगो

प्रयागराज

‘छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना’, नेहा सिंह राठौर की जमानत खारिज; नए गाने के साथ सरकार पर कसा तंज!

bhojpuri singer neha singh rathore bail rejected takes dig at government with new song
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.