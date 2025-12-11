11 दिसंबर 2025,

प्रयागराज

‘छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना’, नेहा सिंह राठौर की जमानत खारिज; नए गाने के साथ सरकार पर कसा तंज!

Singer Neha Singh Rathore Case Update: भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर की जमानत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिसके बाद उन्होंने गाने के जरिए सरकार पर तंज कसा।

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

image

Ravendra Kumar Mishra

Dec 11, 2025

bhojpuri singer neha singh rathore bail rejected takes dig at government with new song

नेहा सिंह राठौर की जमानत खारिज; नए गाने के साथ सरकार पर कसा तंज! फोटो सोर्स-X (@nehafolksinger)

Singer Neha Singh Rathore Case Update: भोजपुरी सिंगर और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद किए गए उनके विवादित पोस्ट को लेकर चल रहे केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना है कि नेहा ने जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं किया, इसी वजह से उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है।

पहले जानिए पूरा मामला

इसी साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर जाति–धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके पोस्ट से नफरत फैल रही है। ऐसी देश विरोधी भावनाएं समाज में अशांति और नफरत फैलाने का काम करती हैं । इसी आधार पर लखनऊ के हजरतगंज थाने समेत यूपी के कई जिलों में उनके (नेहा सिंह राठौर) खिलाफ FIR दर्ज हुई।

मामले में नेहा का क्या कहना है?

नेहा सिंह राठौर का कहना है कि उनके शब्दों को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य कभी भी किसी को भड़काना या उकसाना नहीं था। उनका इरादा बस सरकार से सुरक्षा के बारे में सवाल उठाने का था। नेहा सिंह राठौर का कहना है, ''मेरा केवल एक सामान्य सवाल पूछना उद्देश्य था। किसी को हिंसा या नफरत फैलाने के लिए प्रेरित करना मेरा उद्देश्य नहीं था।" हालांकि, जब उनके बयान के खिलाफ FIR दर्ज की गई, तो यह मामला बहुत बढ़ गया और यह अब कोर्ट तक पहुंच चुका है।

गाने से साधा निशाना

जमानत खारिज होने के कुछ देर बाद नेहा ने एक नया गाना पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर तंज कसा। गाने के बोल उन्होंने लिखे, ''कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयार बा, देशवा में हमरा पे दर्ज FIR बा, साहेब छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना।''

क्यों बढ़ी मुश्किलें?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस केस में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इससे अब नेहा को पुलिस जांच का सामना करना पड़ेगा और उन्हें गिरफ्तारी का डर भी बना रहेगा। अभीसोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। कुछ लोग नेहा का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ उन्हें कानून के दायरे में रहने की सलाह दे रहे हैं।

संबंधित विषय:

#Crime

bhojpuri

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

Published on:

11 Dec 2025 05:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 'छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना', नेहा सिंह राठौर की जमानत खारिज; नए गाने के साथ सरकार पर कसा तंज!

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

