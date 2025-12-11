‘छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना’, नेहा सिंह राठौर की जमानत खारिज; नए गाने के साथ सरकार पर कसा तंज!

नेहा सिंह राठौर का कहना है कि उनके शब्दों को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य कभी भी किसी को भड़काना या उकसाना नहीं था। उनका इरादा बस सरकार से सुरक्षा के बारे में सवाल उठाने का था। नेहा सिंह राठौर का कहना है, ''मेरा केवल एक सामान्य सवाल पूछना उद्देश्य था। किसी को हिंसा या नफरत फैलाने के लिए प्रेरित करना मेरा उद्देश्य नहीं था।" हालांकि, जब उनके बयान के खिलाफ FIR दर्ज की गई, तो यह मामला बहुत बढ़ गया और यह अब कोर्ट तक पहुंच चुका है।