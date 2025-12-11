11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

गैस से भरे टैंकर में कार की टक्कर के बाद से रिसाव, कानपुर–वाराणसी एक्सप्रेसवे पर मची अफरा-तफरी

Prayagraj gas tanker leak : प्रयागराज जिले के सहसों क्षेत्र में एक कार ने गैस से भरे टैंकर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 11, 2025

Prayagraj gas tanker leak

Prayagraj gas tanker leak, Image Generated by Gemini

Prayagraj gas tanker leak :उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सहसों क्षेत्र में गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को कानपुर-वाराणसी एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दोपहर करीब 11:45 बजे वाराणसी की ओर जा रहे अत्यधिक ज्वलनशील गैस से भरे टैंकर से पीछे से एक अनियंत्रित कार जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

कार चालक को आईं हल्की चोटें

हादसा सहसों थाना क्षेत्र के बेरुई उर्फ अल्पी का पूरा गांव के सामने हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार चालक बेहद चालाकी दिखाते हुए टक्कर लगते ही गाड़ी से कूदकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। उसे सिर्फ हल्की चोटें आईं। गैस लीक की सूचना मिलते ही कोखराज-हंडिया एक्सप्रेसवे के सेफ्टी मैनेजर अभिषेक यादव अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड तथा पुलिस को अलर्ट किया।

8 दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

सूचना पर मौके पर 8 दमकल गाड़ियां पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीमों ने पानी की तेज बौछारें करके गैस के प्रभाव को कम किया और लीकेज को नियंत्रित करने का काम शुरू किया। हाईवे के दोनों ओर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया। आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया गया ताकि कोई अनहोनी न हो। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गैस लीक पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

सतर्कता ने बचाई कई जानें

यह हादसा बेहद खतरनाक हो सकता था, क्योंकि ज्वलनशील गैस का रिसाव विस्फोट का कारण बन सकता था। समय पर पहुंची राहत टीमों और सतर्कता की वजह से बड़ा नुकसान टल गया। कोई जनहानि नहीं हुई, सिर्फ कार चालक को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

‘बाहुबलियों को देंगे टिकट…’ ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दिया ऐसा बयान? धनंजय सिंह-ब्रजेश सिंह का भी लिया नाम
यूपी न्यूज
ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दिया ऐसा बयान?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 04:35 pm

Published on:

11 Dec 2025 04:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / गैस से भरे टैंकर में कार की टक्कर के बाद से रिसाव, कानपुर–वाराणसी एक्सप्रेसवे पर मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना’, नेहा सिंह राठौर की जमानत खारिज; नए गाने के साथ सरकार पर कसा तंज!

bhojpuri singer neha singh rathore bail rejected takes dig at government with new song
प्रयागराज

मुख्तार अंसारी के सहयोगी पर बड़ा एक्शन

प्रयागराज

खुशखबरी: प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए मिलेगी स्पेशल ट्रेन

प्रयागराज

उमेश पाल हत्याकांड में STF को बड़ी सफलता

प्रयागराज

बड़ा ट्रेन हादसा टला, लेट हुई कई ट्रेनें

यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.