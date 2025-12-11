गैस से भरे टैंकर में कार की टक्कर के बाद से रिसाव, कानपुर–वाराणसी एक्सप्रेसवे पर मची अफरा-तफरी

Prayagraj gas tanker leak :उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सहसों क्षेत्र में गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को कानपुर-वाराणसी एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दोपहर करीब 11:45 बजे वाराणसी की ओर जा रहे अत्यधिक ज्वलनशील गैस से भरे टैंकर से पीछे से एक अनियंत्रित कार जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।