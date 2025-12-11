गैस से भरे टैंकर में कार की टक्कर के बाद से रिसाव, कानपुर–वाराणसी एक्सप्रेसवे पर मची अफरा-तफरी

Prayagraj gas tanker leak, Image Generated by Gemini
Prayagraj gas tanker leak :उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सहसों क्षेत्र में गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को कानपुर-वाराणसी एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दोपहर करीब 11:45 बजे वाराणसी की ओर जा रहे अत्यधिक ज्वलनशील गैस से भरे टैंकर से पीछे से एक अनियंत्रित कार जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
हादसा सहसों थाना क्षेत्र के बेरुई उर्फ अल्पी का पूरा गांव के सामने हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार चालक बेहद चालाकी दिखाते हुए टक्कर लगते ही गाड़ी से कूदकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। उसे सिर्फ हल्की चोटें आईं। गैस लीक की सूचना मिलते ही कोखराज-हंडिया एक्सप्रेसवे के सेफ्टी मैनेजर अभिषेक यादव अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड तथा पुलिस को अलर्ट किया।
सूचना पर मौके पर 8 दमकल गाड़ियां पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीमों ने पानी की तेज बौछारें करके गैस के प्रभाव को कम किया और लीकेज को नियंत्रित करने का काम शुरू किया। हाईवे के दोनों ओर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया। आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया गया ताकि कोई अनहोनी न हो। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गैस लीक पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
यह हादसा बेहद खतरनाक हो सकता था, क्योंकि ज्वलनशील गैस का रिसाव विस्फोट का कारण बन सकता था। समय पर पहुंची राहत टीमों और सतर्कता की वजह से बड़ा नुकसान टल गया। कोई जनहानि नहीं हुई, सिर्फ कार चालक को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
