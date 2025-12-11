माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी पर भी शिकंजा, 2.03 करोड़ की छह प्रॉपर्टी जब्त

यह भी कहा गया है कि ईडी ने पुलिस थाने में दर्ज दो एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी, जो दक्षिण टोला मऊ और नंदगंज पुलिस स्टेशन गाजीपुर में दर्ज थे। जांच में सामने आया कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कथित तौर पर मऊ के रैनी गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया और वहाँ एक अवैध गोदाम का निर्माण किया। गाजीपुर में भी एक और अवैध निर्माण किया गया। इन अवैध रूप से निर्मित गोदामों को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को पट्टे पर दे दिया गया, जिससे किराये की आय और नाबार्ड सब्सिडी के माध्यम से अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) अर्जित किया गया।

ईडी ने अब तक कुल पहचाने गए पीओसी की राशि लगभग 27.72 करोड़ होने का अनुमान लगाया है।