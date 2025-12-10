10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika Logo

यूपी न्यूज

टला बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतरा, गंगा गोमती समेत कई ट्रेन हुई लेट

अयोध्या से प्रयागराज आने वाली एक ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। जिसके कारण काफी देर तक रेल रुट भी बाधित रहा।


Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 10, 2025

Train Derail: अयोध्या से प्रयागराज आ रही एक मालगाड़ी का वैगन मंगलवार देर रात पटरी से उतर गया, जिससे प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस हादसे के कारण गंगा गोमती एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें घंटों देरी से रवाना हुईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

ऐसे हुआ हादसा

बताया गया है कि अयोध्या से चली मालगाड़ी फाफामऊ में रुकने के बाद रात 2.20 बजे के आसपास प्रयाग स्टेशन के पास पहुंची तभी वैगन पटरी से उतर गया। हादसे के तुरंत बाद लोको पॉयलट घनश्याम ने इसकी सूचना लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे।

DRM लखनऊ ने संभाला मोर्चा

सुबह डीआरएम लखनऊ सुनील कुमार वर्मा, भी अन्य अफसरों के साथ प्रयाग स्टेशन पहुंच गए। रेलवे टीम ने ट्रैक को खाली कराने के लिए घंटों तक मशक्कत की। सुबह ट्रैक खाली होने के बाद ही ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से बहाल हो सका। इस वजह से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से सुबह 5.40 की जगह 10.28 बजे रवाना हुई।

जांच के आदेश

लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा सुबह 7 बजे ही प्रयाग स्टेशन पर पहुंच गए थे और सुबह 11 बजे तक वहीं मौजूद रहे। उन्होंने इस दुर्घटना की विस्तृत जांच के लिए एक जांच टीम का गठन किया है। यह टीम हादसे के कारणों का पता लगाएगी।

Published on:

10 Dec 2025 09:36 pm

Hindi News / UP News / टला बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतरा, गंगा गोमती समेत कई ट्रेन हुई लेट

Patrika Site Logo

