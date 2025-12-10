टला बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतरा, गंगा गोमती समेत कई ट्रेन हुई लेट

सुबह डीआरएम लखनऊ सुनील कुमार वर्मा, भी अन्य अफसरों के साथ प्रयाग स्टेशन पहुंच गए। रेलवे टीम ने ट्रैक को खाली कराने के लिए घंटों तक मशक्कत की। सुबह ट्रैक खाली होने के बाद ही ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से बहाल हो सका। इस वजह से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से सुबह 5.40 की जगह 10.28 बजे रवाना हुई।