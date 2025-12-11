‘बाहुबलियों को देंगे टिकट…’ ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दिया ऐसा बयान? धनंजय सिंह-ब्रजेश सिंह का भी लिया नाम

राजभर ने आगे कहा कि यह राजनीति है, जहां जो डर गया वो समझो मर गया। राजभर का मानना है कि राजनीति में केवल वही लोग टिक पाते हैं जो डरते नहीं है, क्योंकि राजनीति चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जहां बिना डरे नेताओं को काम करना होता है। बता दें अगले 2026 के अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से राज्य में गरमा-गरमी का माहौल है। राजभर ने पहले ही कई बार पंचायत चुनाव 2026 अकेले लड़ने की बात करते आ रहे है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी 'भारतीय समाज पार्टी' अकेले बिना किसी सहयोगी के पंचायत चुनाव में उतरेगी।