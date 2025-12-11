‘बाहुबलियों को देंगे टिकट…’ ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दिया ऐसा बयान? धनंजय सिंह-ब्रजेश सिंह का भी लिया नाम

ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दिया ऐसा बयान?
Om Prakash Rajbhar Big Statement: उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश के एक बयान ने पूरे प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। हाल ही में एक मीडिया हाउस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूपी में होने वाले पंचायत चुनावों में वो बाहुबली और माफिया डॉन को टिकट देंगे।
धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह का जिक्र करते हुए राजभर ने कहा कि दोनों का नाम अपराधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन पार्टी के लिए उनका राजनीतिक समर्थन और वोटों का आधार ज्यादा जरूरी है। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में एक और मुद्दा गरमाया हुआ नजर आ रहा है।
राजभर ने आगे कहा कि यह राजनीति है, जहां जो डर गया वो समझो मर गया। राजभर का मानना है कि राजनीति में केवल वही लोग टिक पाते हैं जो डरते नहीं है, क्योंकि राजनीति चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जहां बिना डरे नेताओं को काम करना होता है। बता दें अगले 2026 के अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से राज्य में गरमा-गरमी का माहौल है। राजभर ने पहले ही कई बार पंचायत चुनाव 2026 अकेले लड़ने की बात करते आ रहे है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी 'भारतीय समाज पार्टी' अकेले बिना किसी सहयोगी के पंचायत चुनाव में उतरेगी।
मीडिया हाउस को दिए बयान में राजभर ने कहा कि अगर कोई भी बाहुबली नेता उनकी पार्टी से टिकट मांगा, तो उन्हें जरूर देंगे, क्योंकि चुनाव जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। इंटरव्यू में उन्होंने धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव 2026 टिकट देने की बात कही है।
