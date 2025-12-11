11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कॉलोनी दिखाकर करोड़ों डकार गए कैनविज के शिकारी, महाठग गुलाटी गिरोह पर दो और एफआईआर

करोड़ों की धोखाधड़ी कर फरार कैनविज कंपनी के चीफ मास्टरमाइंड कन्हैया गुलाटी के खिलाफ शिकायती बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला बारादरी थाने का है, जहां शाहजहांपुर के तिलहर निवासी सुनैना गुप्ता और इज्जतनगर के ललित मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 11, 2025

ठग कन्हैया गुलाटी

बरेली। करोड़ों की धोखाधड़ी कर फरार कैनविज कंपनी के चीफ मास्टरमाइंड कन्हैया गुलाटी के खिलाफ शिकायती बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला बारादरी थाने का है, जहां शाहजहांपुर के तिलहर निवासी सुनैना गुप्ता और इज्जतनगर के ललित मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों ने कन्हैया गुलाटी, उसकी पत्नी राधिका, बेटे गोपाल और गिरोह के 20 सदस्यों को नामजद किया है। आरोप साफ है तेज़ मुनाफे का सपना दिखाकर लाखों रुपये डकार लिए गए।

कन्हैया गुलाटी ने कैनविज चिटफंड मॉडल के ज़रिये बरेली में निवेशकों को दोगुना-तिगुना रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपये समेट लिए। धीरे-धीरे भरोसा जमा, नेटवर्क मजबूत किया और फिर पूरे परिवार समेत शहर से निकल गया। एक महीने में गुलाटी और उसके नेटवर्क पर लगभग 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस के पास शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है, और हर दिन नई पीड़ित कहानी सामने आ रही है।

मंजू गुप्ता से 18 लाख की ठगी, 10 साल बाद भी कॉलोनी में एक ईंट तक नहीं

महानगर निवासी मंजू गुप्ता ने साल 2015 में अंधरपुर (फरीदपुर) स्थित कैनविज विलेज वैली में प्लॉट खरीदा। कंपनी ने दो साल के अंदर बीडीए स्वीकृति और कॉलोनी विकसित कराने का वादा किया था। लेकिन आज 10 साल बाद भी कॉलोनी का हाल वीरान है न सड़क, न सुविधाएं, न विकास। शिकायत करने पर कंपनी का पूरा स्टाफ गायब, दफ्तर ताला बंद। मंजू से 18,03,710 रुपये लिए गए और आज तक एक कागज़ तक वापस नहीं। मंजू ने भी बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है।

बदायूं के शिवकुमार गुप्ता को 10 लाख का चूना, 5 किस्तें लौटाईं, फिर सब गायब

बदायूं के आदर्श नगर निवासी शिवकुमार गुप्ता को कैनविज एजेंट रियासत हुसैन और उसके सीनियर जितेंद्र ने गुलाटी के साथ मिलकर कुशाग्र हैबिटेट डेवलपर्स और कैनविज इंफ्रा कॉर्पोरेशन में निवेश का प्लान थमा दिया। शर्त दोनों कंपनियों में 5-5 लाख लगाओ, 20 माह तक हर महीने 23,750 रुपये किस्त मिलेगी, और 21वें माह में पूरा पैसा वापस। शिवकुमार ने 10 लाख दिये, पहले पांच महीने किस्त आई और उसके बाद कंपनी, एजेंट, सीनियर सभी भूमिगत! थककर उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई।

हर मोहल्ले में नए पीड़ित, आरटीजीएस से आठ लाख हड़पने से लेकर नकद ठगी तक

खुशबू एन्क्लेव निवासी वासित मलिक से कन्हैया गुलाटी ने आरटीजीएस से आठ लाख रुपये लिए और रकम हड़प ली। पवन विहार निवासी अमित कुमार के साथ भी बड़ा फ्रॉड हुआ। दोनों पीड़ित बारादरी थाने में रिपोर्ट लिखवा चुके हैं।

नया खुलासा, 600 करोड़ से ज्यादा की ठगी का शक

पीड़ितों का कहना है कि कन्हैया गुलाटी, उसकी पत्नी, बेटा और कथित सीईओ आशुतोष श्रीवास्तव मिलकर करीब 600 करोड़ रुपये की ठगी कर चुके हैं। कॉलोनियों के नाम पर जमीनें बेचीं, निवेश पर मोटे रिटर्न का लालच दिया और फिर पूरी कंपनी अचानक बंद कर दी।

बरेली पुलिस पर दबाव, हर दिन नए पीड़ित, शहर में खौफ और गुस्सा

कैनविज कांड बरेली की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी के रूप में उभर रहा है। पुलिस के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। शहर में चर्चा है कि गुलाटी का नेटवर्क बेहद मजबूत था और करोड़ों का काला खेल कई जिलों तक फैला है। पीड़ितों ने मांग उठाई है गुलाटी गैंग की पूरी संपत्ति जब्त हो, पैसे लौटाए जाएं और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 01:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कॉलोनी दिखाकर करोड़ों डकार गए कैनविज के शिकारी, महाठग गुलाटी गिरोह पर दो और एफआईआर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट का झांसा देकर पेंशनर से ठगी, ओटीपी बताया और मिनटों में साफ हो गए 25 लाख

बरेली

सीएम योगी के दौरे से पहले अलर्ट मोड में पुलिस, एसएसपी ने दी सख्त हिदायत, बोले- जरा-सी ढिलाई बर्दाश्त नहीं

बरेली

गंगाशील अस्पताल को नगर निगम का अल्टीमेटम, फुटपाथ कब्जा 5 दिन में हटाओ, वरना होगी एफआईआर

बरेली

थानों को डीआईजी की दो-टूक, बोले- महिला सुरक्षा में लापरवाही मिली तो थानेदारों पर गिरेगी गाज

बरेली

12वीं फेल निकला नशा किंग, 6.50 लाख की अफीम के साथ पकड़ा गया, दो फरार, बरेली में बनाया था सप्लाई का हेड ऑफिस

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.