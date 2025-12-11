UP School Winter: कड़ाके की ठंड में कांपते दस लाख मासूम, स्वेटर-जूते की डीबीटी अटकी

बेसिक शिक्षा विभाग ने स्थिति को समझते हुए प्रदेश भर के सभी बीआरसी (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर) पर ,आधार बनवाने ,आधार लिंक करने, मोबाइल अपडेट,बैंक खाते सत्यापित कराने के लिए विशेष कैंप लगाए हैं। लेकिन बीएसए कार्यालयों की रिपोर्ट कहती है कि अभिभावकों का कैंपों में आना बहुत कम है। कई लोग दस्तावेजों को ‘सरकारी झंझट’ मानकर गंभीर नहीं होते। कुछ परिवारों को आधार कार्ड और बैंक लिंकिंग की प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं। कई जिलों के अफसरों ने कहा कि नीतियाँ सरकार ने बना दीं, व्यवस्था भी तैयार है, लेकिन अभिभावक दस्तावेज़ पूरे न करें तो विभाग मजबूर है।