UP Police भर्ती-2023: SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट जारी, 36,065 अभ्यर्थी क्वालीफाई; अगला चरण जल्द

UP Police भर्ती का रिजल्ट जारी, 36 हजार अभ्यर्थी सफल, अब टाइपिंग और शारीरिक परीक्षण के लिए तैयारी तेज (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
UP Police SI ASI Result: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक, लेखा) और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी साबित हुई है। बोर्ड के अनुसार, इन तीनों भर्तियों में कुल 36,065 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब इन्हें अगले चरण- कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के लिए बुलाया जाएगा।
कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पदों पर भर्ती परीक्षा 1 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 39,853 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 23,392 अभ्यर्थियों को क्वालीफाई माना गया।
बोर्ड के अनुसार, नियमों के अनुसार अंतिम चरण के लिए 11,891 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट की तिथि और केंद्र सूची जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उल्लेखनीय है कि परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र में आई आपत्तियों का निस्तारण किया गया, तब जाकर अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर लिखित परिणाम घोषित हुआ।
2. SI (गोपनीय), ASI (लिपिक/लेखा) भर्ती: 921 पदों के लिए 24,174 अभ्यर्थी सफल
इन पदों के लिए UPPRPB को 77,709 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित हुई। परीक्षा में 32,882 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 24,174 उम्मीदवारों को अगले चरण-टाइपिंग टेस्ट व शारीरिक मानक परीक्षण के लिए योग्य पाया गया है।
लिखित परीक्षा में पास होने का मान दंड 40% रखा गया था। चूँकि परीक्षा में नकारात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) सीमित था, इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने न्यूनतम कट ऑफ पार की। भर्ती बोर्ड ने बताया कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण, टाइपिंग टेस्ट के बाद ही मेरिट जोरदार तरीके से घटेगी।
रिज़ल्ट जारी होते ही सोशल मीडिया पर #UPPoliceResult और #UPPRPB जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई अभ्यर्थियों ने अपनी मार्कशीट पोस्ट कर ख़ुशी जताई, जबकि कुछ ने कटऑफ को लेकर सवाल भी उठाए। भर्ती बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन (रिव्यू) की कोई व्यवस्था न होने की बात स्पष्ट की है।
