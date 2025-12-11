11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

लखनऊ

UP Police भर्ती-2023: SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट जारी, 36,065 अभ्यर्थी क्वालीफाई; अगला चरण जल्द

UP Police भर्ती–2023 की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। UPPRPB ने SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 36,065 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। अब उन्हें टाइपिंग टेस्ट और शारीरिक मानक परीक्षा के अगले चरण में बुलाया जाएगा।

लखनऊ

Ritesh Singh

Dec 11, 2025

UP Police SI ASI Result: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक, लेखा) और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी साबित हुई है। बोर्ड के अनुसार, इन तीनों भर्तियों में कुल 36,065 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब इन्हें अगले चरण- कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के लिए बुलाया जाएगा।

1. कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A: 930 पदों के लिए 11,891 अभ्यर्थी हुए योग्य

कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पदों पर भर्ती परीक्षा 1 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 39,853 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 23,392 अभ्यर्थियों को क्वालीफाई माना गया।
बोर्ड के अनुसार, नियमों के अनुसार अंतिम चरण के लिए 11,891 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट की तिथि और केंद्र सूची जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उल्लेखनीय है कि परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र में आई आपत्तियों का निस्तारण किया गया, तब जाकर अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर लिखित परिणाम घोषित हुआ।

2. SI (गोपनीय), ASI (लिपिक/लेखा) भर्ती: 921 पदों के लिए 24,174 अभ्यर्थी सफल

इन पदों के लिए UPPRPB को 77,709 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित हुई। परीक्षा में 32,882 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 24,174 उम्मीदवारों को अगले चरण-टाइपिंग टेस्ट व शारीरिक मानक परीक्षण के लिए योग्य पाया गया है।

इन पदों में-

  • पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)
  • पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)
  • पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) शामिल थे।
  • बोर्ड की ओर से कहा गया कि चयन के अगले चरण के विस्तृत दिशा-निर्देश और तिथियां शीघ्र ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएँगी।

3. अब आगे क्या? अगला चरण-टाइपिंग टेस्ट और PST

  • लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अगला चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें-
  • कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट
  • SI/ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है।
  • हिंदी टाइपिंग
  • अंग्रेजी टाइपिंग
  • कंप्यूटर दक्षता परीक्षण
  • इन तीनों में स्कोर के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार होगी।

शारीरिक मानक परीक्षा (PST)

  • SI/ASI के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक मानकों को भी पूरा करना होगा।
  • लंबाई
  • छाती का माप
  • शारीरिक फिटनेस
  • इनका परीक्षण निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

4. रिज़ल्ट कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

  • UP पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थी निम्न चरणों का पालन करें-
  • UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ --- uppbpb.gov.in
  • होमपेज पर Result सेक्शन में जाएँ।
  • संबंधित लिंक पर क्लिक करें:
  • “कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A भर्ती-2023 के लिखित परीक्षा परिणाम”
  • “SI (गोपनीय)/ASI (लिपिक/लेखा) भर्ती-2023 के लिखित परीक्षा परिणाम”
  • अब Candidate Login टैब पर जाएँ।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरें।
  • सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखेगा।
  • स्कोरकार्ड में-
  • प्राप्तांक
  • क्वालिफाइंग स्टेटस
  • कट ऑफ सभी जानकारी उपलब्ध होगी।

5. इतने अभ्यर्थी क्यों हुए क्वालीफाई

लिखित परीक्षा में पास होने का मान दंड 40% रखा गया था। चूँकि परीक्षा में नकारात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) सीमित था, इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने न्यूनतम कट ऑफ पार की। भर्ती बोर्ड ने बताया कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण, टाइपिंग टेस्ट के बाद ही मेरिट जोरदार तरीके से घटेगी।

6. अभ्यर्थियों में खुशी से उत्साह, सोशल मीडिया पर रिज़ल्ट ट्रेंड

रिज़ल्ट जारी होते ही सोशल मीडिया पर #UPPoliceResult और #UPPRPB जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई अभ्यर्थियों ने अपनी मार्कशीट पोस्ट कर ख़ुशी जताई, जबकि कुछ ने कटऑफ को लेकर सवाल भी उठाए। भर्ती बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन (रिव्यू) की कोई व्यवस्था न होने की बात स्पष्ट की है।

7. बोर्ड की आधिकारिक जानकारी

  • बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे
  • फर्जी कॉल
  • फर्जी वेबसाइट
  • दलालों से बचें।
  • परिणाम केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध हैं।

8. टाइपिंग टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू करें

  • विशेषज्ञों का मानना है कि इस भर्ती में असली चयन टाइपिंग टेस्ट के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।
  • रोज़ कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस
  • हिंदी और अंग्रेजी दोनों में स्पीड बढ़ाना
  • कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का अभ्यास
  • एरर कम से कम रखना
  • यह सब उपाय चयन की संभावना बढ़ा सकते हैं।

