UP Police भर्ती-2023: SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट जारी, 36,065 अभ्यर्थी क्वालीफाई; अगला चरण जल्द

UP Police SI ASI Result: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक, लेखा) और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी साबित हुई है। बोर्ड के अनुसार, इन तीनों भर्तियों में कुल 36,065 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब इन्हें अगले चरण- कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के लिए बुलाया जाएगा।