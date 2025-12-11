Purvanchal Expressway Crash: 10 सेकंड में आग का गोला बनी कारें, मां और चार मासूम बच्चों की चीखों ने पूरे एक्सप्रेसवे को दहला दिया

बुधवार दोपहर करीब तीन बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ से लखनऊ की ओर जा रही वैगनआर कार अचानक कुछ देर के लिए साइड में रुकी। कार में मौजूद परिवार पानी और नाश्ता लेने के लिए बाहर आया। कार को जावेद अशरफ का साला जिशान चला रहा था। जैसे ही कुछ सदस्य वापस कार में बैठे, तभी आजमगढ़ की ओर से तेज रफ्तार में आ रही ब्रेजा कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि वैगनआर के सीएनजी सिलेंडर में तत्काल विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। टक्कर के 8 से 10 सेकंड तक सड़क पर दर्द से चीत्कार गूंजती रही और फिर दोनों कारें आग के भीषण गोले में बदल गईं। तीव्र लपटों, धुएं और चीखों से हवा तक कांप उठी। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि सर्विस लेन पर खड़े ग्रामीण ऊपर की ओर भागने लगे। दो शव तो 15 से 20 मीटर दूर जाकर गिरे। आग का ताप इतना अधिक था कि पास जाना लगभग असंभव था।