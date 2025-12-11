11 दिसंबर 2025,

लखनऊ

Purvanchal Expressway Crash: 10 सेकंड में आग का गोला बनी कारें, मां और चार मासूम बच्चों की चीखों ने पूरे एक्सप्रेसवे को दहला दिया

Horror on Purvanchal Expressway: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की मां और चार बच्चों की जलकर मौत हो गई। दो कारों की भीषण टक्कर के बाद 10 सेकंड में आग ने विकराल रूप ले लिया। पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि घटनास्थल पर दहशत का माहौल बन गया।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 11, 2025

यूपी में हृदयविदारक सड़क हादसा: 10 सेकंड में आग का गोला बनीं कारें, मां और चार बच्चों की तड़पकर मौत (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

यूपी में हृदयविदारक सड़क हादसा: 10 सेकंड में आग का गोला बनीं कारें, मां और चार बच्चों की तड़पकर मौत (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

Purvanchal Expressway Crash Road Accident Follow-up: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बुधवार दोपहर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने मौके पर मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। हैदरगढ़ क्षेत्र के डीह गांव के पास दो कारों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग में एक ही परिवार के पांच लोगों मां और उसके चार बच्चों ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम सा छा गया और लोगों के दिलों में उस भयावह दृश्य की दहशत अब तक बनी हुई है।

कैसे हुआ हादसा: 10 सेकंड की चीखें और फिर आग का गोला

बुधवार दोपहर करीब तीन बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ से लखनऊ की ओर जा रही वैगनआर कार अचानक कुछ देर के लिए साइड में रुकी। कार में मौजूद परिवार पानी और नाश्ता लेने के लिए बाहर आया। कार को जावेद अशरफ का साला जिशान चला रहा था। जैसे ही कुछ सदस्य वापस कार में बैठे, तभी आजमगढ़ की ओर से तेज रफ्तार में आ रही ब्रेजा कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि वैगनआर के सीएनजी सिलेंडर में तत्काल विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। टक्कर के 8 से 10 सेकंड तक सड़क पर दर्द से चीत्कार गूंजती रही और फिर दोनों कारें आग के भीषण गोले में बदल गईं। तीव्र लपटों, धुएं और चीखों से हवा तक कांप उठी। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि सर्विस लेन पर खड़े ग्रामीण ऊपर की ओर भागने लगे। दो शव तो 15 से 20 मीटर दूर जाकर गिरे। आग का ताप इतना अधिक था कि पास जाना लगभग असंभव था।

मां और चार बच्चों की दर्दनाक मौत

  • मरने वालों में शामिल हैं:
  • गुलिस्ता (49)
  • समरीन (22)
  • इल्मा (12)
  • इश्मा (6)
  • जियान (10)

ये सभी आजमगढ़ में तैनात वाराणसी निवासी सिपाही जावेद अशरफ का परिवार थे। हादसे के वक्त जावेद ड्यूटी पर थे।

  • मां गुलिस्ता और बेटा जियान के शव घटनास्थल से दूर पड़े मिले। जबकि तीनों बेटियां समरीन, इल्मा और इश्मा कार के भीतर ही फंस गईं और वहीं जलकर राख हो गईं।
  • जावेद के साले जिशान (30) को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया।
  • ब्रेजा कार में सवार परिवार भी बुरी तरह घायल

दूसरी कार ब्रेज़ा में दिल्ली के दक्षिणपुरी निवासी एक परिवार सवार था। इनमें शामिल थे:

  • दीपांशु मिश्रा (24)
  • दीप्ति मिश्रा (16)
  • तृप्ति मिश्रा (17)
  • प्रगति मिश्रा (23)

स्थानीय ग्रामीणों ने जान पर खेलकर चारों को कार से बाहर निकाला। सभी गंभीर रूप से घायल हैं और लखनऊ में इलाज जारी है।

20 मिनट बाद यूपीडा, 40 मिनट बाद पहुंची पुलिस

ग्रामीणों ने बताया कि हादसे में कारें आग के गोले में बदल चुकी थीं। लोग चीख रहे थे, लेकिन आग बहुत तेज होने के कारण वे पास नहीं जा पा रहे थे।

  • 20 मिनट बाद यूपीडा की सुरक्षा टीम पहुंची
  • 40 मिनट बाद पुलिस मौके पर आई
  • तब तक वैगनआर और ब्रेज़ा दोनों पूरी तरह जल चुकी थीं
  • डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय घटनास्थल पर पहुंचे और जांच के आदेश दिए।

ग्रामीणों ने बताया: "जो देखा, जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे"

कुड़वा गांव के प्रधान अनिल सिंह और कई ग्रामीणों ने कहा कि  हमने देखा कि हाईवे पर कार में भयानक आग लगी थी। जब पास जाने की कोशिश की तो गर्मी इतनी थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था। अंदर लोग जल रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। यह मंजर आज भी आंखों से हट नहीं रहा। दूसरे ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित परिवार कुछ देर पहले ही पानी पी रहा था। चार सदस्य कार में बैठ चुके थे तभी अचानक तेज रफ्तार ब्रेज़ा पीछे से टकरा गई। कुछ सेकंड में फायरबॉल जैसा दृश्य बन गया।

क्या था आग लगने का कारण

  • पुलिस के अनुसार:
  • टक्कर के बाद वैगनआर के सीएनजी सिलेंडर में विस्फोट हुआ
  • सिलेंडर फटने के बाद आग तेजी से फैल गई
  • ब्रेजा कार भी लपटों में घिर गई
  • फायर विभाग और फोरेंसिक टीम कारणों की विस्तृत जांच कर रही है।

परिवारों में कोहराम, माहौल गमगीन

जावेद अशरफ का परिवार जिस तरह से एक ही हादसे में खत्म हो गया, उससे उनके गांव, परिजन और जानने वालों में मातम पसरा है। पुलिस परिजनों को हर संभव सहायता मुहैया कराने में जुटी हुई है।

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

  • एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया:
  • हादसे में पांच लोगों की मौके पर मौत हुई
  • पांच लोग घायल हैं, जिनमें दो की हालत नाजुक है
  • घटना की जांच उच्च स्तर पर कराई जा रही है
  • सीएनजी सिलेंडर के फटने के कारणों की स्पेशल टीम द्वारा जांच होगी
  • डीएम ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था और रिस्पांस टाइम का रिव्यू किया जाएगा।

लोगों में सवाल: क्या एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त हैं

  • हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं:
  • यूपीडा टीम को आने में 20 मिनट क्यों लगे
  • पुलिस 40 मिनट बाद ही क्यों पहुंची
  • हाईवे पर दुर्घटना-नियंत्रण तंत्र कितना प्रभावी है
  • तेज रफ्तार वाहनों के लिए निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई गई

स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिलती।

