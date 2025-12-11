UP Cold Wave: लखनऊ समेत UP के कई जिलों में घना कोहरा, गिरते तापमान से बढ़ी ठिठुरन, लोगों की दिनचर्या पर असर गहरा

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कोहरा और ठंड का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। बुधवार और गुरुवार की सुबह इन इलाकों में दृश्यता बेहद कम मापी गई। मौसम विभाग ने कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार को कुशीनगर में हालात इतने खराब थे कि दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। वहीं बहराइच में दृश्यता 25 मीटर के करीब दर्ज की गई। इतनी कम दृश्यता के कारण सुबह का ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा और कई वाहन हाईवे पर धीमी गति से चलते दिखे। दूसरी ओर देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में भी सुबह के समय घना कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं।