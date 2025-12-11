UP Cold Wave: लखनऊ समेत UP के कई जिलों में घना कोहरा, गिरते तापमान से बढ़ी ठिठुरन, लोगों की दिनचर्या पर असर गहरा

UP Cold Weather Conditions: उत्तर प्रदेश में सर्दी ने अपना असर तेज कर दिया है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोहरे ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। गुरुवार सुबह राजधानी लखनऊ में घने कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिसके चलते दृश्यता में भारी गिरावट दर्ज की गई। यही स्थिति अवध, पूर्वांचल और तराई के अधिकांश जिलों में भी देखने को मिली। सुबह के समय लोगों को कोहरे और गिरते तापमान के कारण भारी ठिठुरन का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है, वहीं आने वाले दिनों में मौसम में फिर बदलाव के संकेत भी दिए हैं।
गुरुवार की सुबह राजधानी लखनऊ कोहरे की मोटी चादर में ढकी नजर आई। दृश्यता कम होने के कारण सड़क यातायात प्रभावित रहा। राजधानी के हजरतगंज, चारबाग, गोमती नगर, अलीगंज, इंदिरा नगर, आशियाना और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के आसपास विशेष रूप से कोहरा छाया रहा। सुबह-सुबह दफ्तरों और स्कूलों के लिए निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह गाड़ियां हेडलाइट जलाकर रेंगती हुई नजर आईं। ऑटो, टैक्सी और रोडवेज बस सेवाओं पर भी इसका असर दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले तीन दिनों की तुलना में गुरुवार को कोहरा कहीं ज्यादा घना महसूस हुआ। सुबह तापमान गिरने के कारण लोगों ने अलाव और गरम कपड़ों का सहारा लिया।
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कोहरा और ठंड का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। बुधवार और गुरुवार की सुबह इन इलाकों में दृश्यता बेहद कम मापी गई। मौसम विभाग ने कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार को कुशीनगर में हालात इतने खराब थे कि दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। वहीं बहराइच में दृश्यता 25 मीटर के करीब दर्ज की गई। इतनी कम दृश्यता के कारण सुबह का ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा और कई वाहन हाईवे पर धीमी गति से चलते दिखे। दूसरी ओर देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में भी सुबह के समय घना कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं।
उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड के कारण दैनिक गतिविधियों पर काफी प्रभाव पड़ा है।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि प्रदेश में जल्द ही मौसम में एक और बदलाव देखने को मिल सकता है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सर्द हवाओं की दिशा और नमी की मात्रा में वृद्धि के कारण उत्तर प्रदेश में लगातार कोहरा बढ़ रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिर रहा है और वहां से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में ठंड को और बढ़ा रही हैं। वहीं, रात में तापमान कम होने और हवा की गति बेहद धीमी होने से सुबह के समय कोहरा घना हो जाता है। नमी की मात्रा भी कोहरे को बढ़ावा दे रही है।
लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे का स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है। अस्पतालों में खांसी, जुकाम और सर्दी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है।
कोहरे को देखते हुए यातायात विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है।
