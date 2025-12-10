UP: SIR की लास्ट डेट 11 दिसंबर से आगे खिसकना तय! करीब पौने 3 करोड़ गणना फॉर्म वापस नहीं आए…CEO क्या बोले?

नवदीप रिणवा का कहना है कि SIR प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय मिल सकता है। उनके अनुसार, संपूर्ण प्रक्रिया का लगभग 99 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में ऐसे फॉर्म जिन्हें मतदाता के हस्ताक्षर के बाद भी किसी कारण से वापस नहीं लिया जा सका था, अब उन्हें दोबारा कलेक्ट किया जाएगा। अब भी करीब 2 करोड़ 90 लाख फॉर्म जमा नहीं हो सके हैं। इनमें से 1 करोड़ 27 लाख लोग स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं। कुल मिलाकर 99 प्रतिशत कार्य निपट चुका है, जबकि केवल 5 श्रेणियों के मतदाताओं के फॉर्म ही अब तक जमा नहीं हो पाए हैं।