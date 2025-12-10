10 दिसंबर 2025,

बुधवार

लखनऊ

जया किशोरी शादी कब करेंगी? कथावाचक ने खुद दिया जवाब; इंद्रेश उपाध्याय के विवाह के बाद….

When Will Jaya Kishori Get Married: जया किशोरी शादी कब करेंगी? कथावाचक ने इस सवाल का खुद जवाब दिया। जानिए उन्होंने क्या कहा?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Dec 10, 2025

when will jaya kishori get married katha vachak herself answered

जया किशोरी शादी कब करेंगी? कथावाचक ने इस सवाल का खुद जवाब दिया। फोटो सोर्स- फेसबुक (Jaya Kishori)

When Will Jaya Kishori Get Married: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा का विषय बनी हुई है। इंद्रेश उपाध्याय की शादी पूर्व DSP हरेंद्र शर्मा की बेटी शिप्रा शर्मा से हुई।उनकी शादी किसी राजशाही समारोह से कम नहीं थी। भव्य सजावट, VIP मेहमानों की भीड़ और एक चमक-दमक भरा माहौल। उनकी शादी के बाद लोगों के मन में सवाल है कि कथावाचक जया किशोरी कब शादी करेंगी?

जया किशोरी शादी कब करेंगी?

आपको बता दें कि कथावाचक जया किशोरी खुद इस सवाल का जवाब दे चुकी हैं। एक निजी मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि 'जया किशोरी शादी कब करेंगी'? तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, '' एक उम्र के बाद सोसाइटी का प्रेशर तैयार हो ही जाता है कि शादी हो जानी चाहिए।''

काम को लेकर फोकस हैं जया किशोरी

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' अब इतना हो चुका है कि शादी कब होगी, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि करनी चाहिए लेकिन अब मुझे लगता है कि करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सवाल आ चुके हैं कि मुझे अब ये सवाल तंग करने लगे हैं। शादी कब होगी, भगवान जानें। जब लिखी है तब हो जाएगी।'' उन्होंने कहा कि वह काम को लेकर फोकस हैं।

प्रसिद्ध कथावाचकों की फीस कितनी है?

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, भागवत कथा सेवा का शुल्क स्थानीय वक्ताओं के लिए आमतौर पर 11 हजार से 51 हजार रुपये तक रहता है। वहीं, प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कथावाचकों की फीस 51 हजार से लेकर 1 लाख 51 हजार रुपये प्रति आयोजन तक बताई जाती है। कथा किस शहर या राज्य में हो रही है, आयोजन समिति का बजट क्या है, कार्यक्रम का पैमाना कितना बड़ा ऐसे कई कारक हैं जो कथा वाचन की फीस तय करते हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / जया किशोरी शादी कब करेंगी? कथावाचक ने खुद दिया जवाब; इंद्रेश उपाध्याय के विवाह के बाद….

